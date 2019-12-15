Вс, 15.12.2019
Если у вас есть хотя бы один знакомый из ЛГБТ, с которым общаетесь, то вы начинаете видеть подобных. Подмечаете движения, походку, манеру движения. Скажу так - рэперы видят рэперов, а металисты металистов. Тут точно также. Кира, признавшаяся семье в однополых отношениях
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Экономика
  • Министр: управление Вентспилсским портом может быть передано новому предприятию до конца года

Министр: управление Вентспилсским портом может быть передано новому предприятию до конца года

Министр сообщения Талис Линкайтс.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Обязательства управления Вентспилсского свободного порта могут быть переданы новому предприятию с госкапиталом до конца года, сообщил агентству LETA министр сообщения Талис Линкайтс.

По его словам, сейчас идет процесс разработки предложений к поправкам к закону о портах, чтобы создать новое капитальное общество параллельно существующему управлению Вентспилсского свободного порта.

Предполагается, что это общество до конца года должно будет перенять сотрудничество с арендаторами, партнерами и начать производить платежи.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, который также является членом рабочей группы по обеспечению непрерывности деятельности Вентспилсского порта после того, как управление порта попало в санкционный список США, в воскресенье, 15 декабря, сделал запись в социальной сети Twitter о том, что латвийская дипломатическая служба ведет активные переговоры с США, чтобы по возможности быстрее добиться исключения Вентспилсского свободного порта из санкционного списка.

"Это происходит параллельно с проведением внутренних процедур в Латвии", - указал министр.

Если управление Вентспилсского свободного порта до 8 января не будет исключено из санкционного списка, банки больше не будут его обслуживать, а любая компания, которая будет сотрудничать с портом, будет подвержена риску наложения вторничных санкций Управления по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) и других ограничений, которые, например, могут включать запрет на произведение транзакций в долларах США, запрет на въезд в США и др.

На вопрос о том, удастся ли решить данный вопрос до 8 января и избежать вышеупомянутых последствий, Линкайтс отметил, что других вариантов нет.

"Нам нужно все успеть не до 8-го, а до 1 января, потому что есть большое количество арендаторов, агентов, которые заключают договор на следующий год, начиная с 1 января", - подчеркнул министр.

Как сообщалось ранее, Вентспилсский свободный порт в ближайшее время ожидают существенные изменения. Во вторник, 17 декабря, правительство примет решение о передаче функций управления Вентспилсского свободного порта предприятию с госкапиталом.

В пятницу, 13 декабря, прошло первое заседание рабочей группы по обеспечению непрерывности деятельности Вентспилсского порта после того, как управление порта попало в санкционный список США.

Рабочая группа обсудила ситуацию и пришла к выводу, что для ее разрешения недостаточно принятых Сеймом 12 декабря поправок к закону о портах, подразумевающих переход Вентспилсского и Рижского портов под контроль государства. Поэтому рабочая группа договорилась к следующему заседанию подать правительству поправки об учреждении нового предприятия с госкапиталом, к которому перейдут функции портового управления.

Как заявил Линкайтс, для того, чтобы обеспечить продолжение хозяйственной деятельности на территории порта, Латвии дано 30 дней, и до конца года будет сделано все необходимое для учреждения нового юридического лица, с которым можно будет заключать сделки.

Он добавил, что новое предприятие с госкапиталом будет относиться только к управлению Вентспилсского порта. Пока неизвестно, кто будет им руководить, однако, по словам министра, в его совет войдут представители четырех министерств.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ