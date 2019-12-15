Министр: управление Вентспилсским портом может быть передано новому предприятию до конца года

По его словам, сейчас идет процесс разработки предложений к поправкам к закону о портах, чтобы создать новое капитальное общество параллельно существующему управлению Вентспилсского свободного порта.

Предполагается, что это общество до конца года должно будет перенять сотрудничество с арендаторами, партнерами и начать производить платежи.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, который также является членом рабочей группы по обеспечению непрерывности деятельности Вентспилсского порта после того, как управление порта попало в санкционный список США, в воскресенье, 15 декабря, сделал запись в социальной сети Twitter о том, что латвийская дипломатическая служба ведет активные переговоры с США, чтобы по возможности быстрее добиться исключения Вентспилсского свободного порта из санкционного списка.

"Это происходит параллельно с проведением внутренних процедур в Латвии", - указал министр.

Latvijas diplomātiskais dienests aktīvi strādā ar ASV pusi, lai pēc iespējas ātrāk panāktu Ventspils brīvostas svītrošanu no sankciju saraksta. Tas notiek paralēli ar iekšēju nepieciešamo iekšējo procedūru veikšanu Latvijā — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) December 15, 2019

Если управление Вентспилсского свободного порта до 8 января не будет исключено из санкционного списка, банки больше не будут его обслуживать, а любая компания, которая будет сотрудничать с портом, будет подвержена риску наложения вторничных санкций Управления по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) и других ограничений, которые, например, могут включать запрет на произведение транзакций в долларах США, запрет на въезд в США и др.

На вопрос о том, удастся ли решить данный вопрос до 8 января и избежать вышеупомянутых последствий, Линкайтс отметил, что других вариантов нет.

"Нам нужно все успеть не до 8-го, а до 1 января, потому что есть большое количество арендаторов, агентов, которые заключают договор на следующий год, начиная с 1 января", - подчеркнул министр.

Как сообщалось ранее, Вентспилсский свободный порт в ближайшее время ожидают существенные изменения. Во вторник, 17 декабря, правительство примет решение о передаче функций управления Вентспилсского свободного порта предприятию с госкапиталом.

В пятницу, 13 декабря, прошло первое заседание рабочей группы по обеспечению непрерывности деятельности Вентспилсского порта после того, как управление порта попало в санкционный список США.

Рабочая группа обсудила ситуацию и пришла к выводу, что для ее разрешения недостаточно принятых Сеймом 12 декабря поправок к закону о портах, подразумевающих переход Вентспилсского и Рижского портов под контроль государства. Поэтому рабочая группа договорилась к следующему заседанию подать правительству поправки об учреждении нового предприятия с госкапиталом, к которому перейдут функции портового управления.

Как заявил Линкайтс, для того, чтобы обеспечить продолжение хозяйственной деятельности на территории порта, Латвии дано 30 дней, и до конца года будет сделано все необходимое для учреждения нового юридического лица, с которым можно будет заключать сделки.