Вс, 15.12.2019
Люди купят лучше поменьше мяса, но качественней, чем побольше, но сомнительного происхождения. Алексей, работник мясного павильона

Эта коварная боль в горле… Когда шутить реально опасно!
Медики предупреждают

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Миндалины стоят на страже

ФОТО: Unsplash

Зимой боль горле - одна из наиболее частых причин, по которым в аптеках приобретаются безрецептурные лекарства, а пациенты посещают семейного врача или отоларинголога.

Хотя повреждения слизистой горла может вызвать также, например, рефлюкс желудочной кислоты,

главными виновниками боли в горле являются вирусы и бактерии, поселившиеся на слизистой оболочке горла и порой никак не связанные с временем года.

Как понять, насколько серьезной проблемой является боль в горле, и как действовать? Рассказывают лектор медицинского факультета Латвийского университета, руководитель учебного курса и резидентурной программы, отоларинголог частной клиники Headline доктор медицинских наук Карлис Пексис и фармацевт Илзе Приедниеце.

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Миндалины стоят на страже

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