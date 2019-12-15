Вс, 15.12.2019
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В Италии из-за бомбы времен Второй мировой войны эвакуировали около 54 000 человек

Itālijas policija. Ilustratīvs attēls

ФОТО: MASSIMO PERCOSSI / ANSA

В воскресенье, 15 декабря, в итальянском городе Бриндизи были эвакуированы около 54 000 человек, в связи с тем, что там была обнаружена бомба времен Второй мировой войны, сообщили местные должностные лица. По данным итальянских СМИ, это самая большая операция такого типа, которая была проведена в Италии. 

200-килограммовая британская бомба была обнаружена во время строительных работ 2 ноября. Строительная техника повредила снаряд, превратив его нейтрализацию в сложную операцию.

Готовясь к нейтрализации бомбы, были эвакуированы все жители в радиусе 1,5 километра от места, где находился снаряд. Всем домам в радиусе 500 метров отключили подачу газа. Ограничено железнодорожное и воздушное транспортное сообщение. 

Эвакуация жителей началась уже в субботу, 14 декабря. Вчера 217 заключенных перевезли в другую тюрьму - в этом мероприятии участвовали более 1000 членов сил безопасности и около 250 волонтеров.

В связи с бомбой эвакуировано более половины населения города - в Бриндизи в целом проживают 87 000 человек.

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