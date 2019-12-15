В Италии из-за бомбы времен Второй мировой войны эвакуировали около 54 000 человек

В воскресенье, 15 декабря, в итальянском городе Бриндизи были эвакуированы около 54 000 человек, в связи с тем, что там была обнаружена бомба времен Второй мировой войны, сообщили местные должностные лица. По данным итальянских СМИ, это самая большая операция такого типа, которая была проведена в Италии.