В Италии из-за бомбы времен Второй мировой войны эвакуировали около 54 000 человек

В воскресенье, 15 декабря, в итальянском городе Бриндизи были эвакуированы около 54 000 человек, в связи с тем, что там была обнаружена бомба времен Второй мировой войны, сообщили местные должностные лица. По данным итальянских СМИ, это самая большая операция такого типа, которая была проведена в Италии.
200-килограммовая британская бомба была обнаружена во время строительных работ 2 ноября. Строительная техника повредила снаряд, превратив его нейтрализацию в сложную операцию.
Готовясь к нейтрализации бомбы, были эвакуированы все жители в радиусе 1,5 километра от места, где находился снаряд. Всем домам в радиусе 500 метров отключили подачу газа. Ограничено железнодорожное и воздушное транспортное сообщение.
Эвакуация жителей началась уже в субботу, 14 декабря. Вчера 217 заключенных перевезли в другую тюрьму - в этом мероприятии участвовали более 1000 членов сил безопасности и около 250 волонтеров.
В связи с бомбой эвакуировано более половины населения города - в Бриндизи в целом проживают 87 000 человек.