Названо условие допуска российских спортсменов до Олимпиады в Токио

Россия сможет участвовать в играх лишь в случае, если будет доказана непричастность спортсменов к нарушению антидопинговых правил.

"Пока не почувствуем абсолютную уверенность в непричастности российских спортсменов к нарушениям антидопинговых правил, мы не будем рисковать", — заявил Коу.

Он указал, что данная ситуация ставит под угрозу чистых спортсменов по всему миру, которые не должны страдать из-за недобросовестных действий других потенциальных участников соревнований.