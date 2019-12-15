Названо условие допуска российских спортсменов до Олимпиады в Токио

Глава международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу рассказал об условиях, при которых росийских спортсменов допустят к Олимпиаде в Токио. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на The Independent.
Россия сможет участвовать в играх лишь в случае, если будет доказана непричастность спортсменов к нарушению антидопинговых правил.
"Пока не почувствуем абсолютную уверенность в непричастности российских спортсменов к нарушениям антидопинговых правил, мы не будем рисковать", — заявил Коу.
Он указал, что данная ситуация ставит под угрозу чистых спортсменов по всему миру, которые не должны страдать из-за недобросовестных действий других потенциальных участников соревнований.
Напомним, 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира на четыре года, а также запретило проводить на территории страны крупные международные турниры. Кроме того Российское антидопинговое агентство потеряло статус соответствия. Россия планирует обжаловать эти решения в Спортивном арбитражном суде.