Nekā personīga: жена мэра Вентспилса пять лет проработала в Рижском свободном порту

В Рижском порту Лемберга получала зарплату примерно в 35 000 в год, это столько же, сколько она зарабатывает в Вентспилсской думе, указывает TV3.

Управляющий Рижским свободным портом Ансис Зелтиньш подтвердил, что Лемберга написала заявление об увольнении после того, как против ее мужа ввели санкции, больше она не работает в Рижском порту.

"Мы этот вопрос закрыли. По большому счету, это все, конечно, связано с этой ситуацией [с санкциями]", - заявил Зелтиньш. "

Он не видит проблемы в своем предыдущем сотрудничестве с женой Лембергса, "правильное или неправильное влияние".

Однако Зелтиньш все же не смог ясно ответить на вопрос, как часто Лемберга появлялась на работе в Рижском порту и, как часто она работал удаленно.

"Мы консультировались, исходя из ситуации", - заявил управляющий портом.

Напомним, декларация должностного лица Кристине Лемберги за прошлый год свидетельствует о том, что ее накопления составляют 87 000 евро наличными.

В свою очередь декларация Айвара Лембергса за 2018 год показывает накопления размером в 70 000 евро наличными.

Получается, что у супругов в общей сложности 157 000 евро.

Как сообщалось ранее, Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) в понедельник на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе против мэра Вентспилса Айвара Лембергса.