Вс, 15.12.2019
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Nekā personīga: жена мэра Вентспилса пять лет проработала в Рижском свободном порту

Управление Рижского свободного порта

ФОТО: Rinalds Ekmanis/LETA

Подверженная санкциям США жена мэра Вентспилса Айвара Лембергса Кристине Лемберга пять лет работала консультантом по вопросам привлечения финансирования ЕС в Рижском свободном порту, сообщает передача Nekā personīga на телеканале TV3. 

В Рижском порту Лемберга получала зарплату примерно в 35 000 в год, это столько же, сколько она зарабатывает в Вентспилсской думе, указывает TV3. 

Управляющий Рижским свободным портом Ансис Зелтиньш подтвердил, что Лемберга написала заявление об увольнении после того, как против ее мужа ввели санкции, больше она не работает в Рижском порту. 

"Мы этот вопрос закрыли. По большому счету, это все, конечно, связано с этой ситуацией [с санкциями]", - заявил Зелтиньш. "

Он не видит проблемы в своем предыдущем сотрудничестве с женой Лембергса, "правильное или неправильное влияние". 

Однако Зелтиньш все же не смог ясно ответить на вопрос, как часто Лемберга появлялась на работе в Рижском порту и, как часто она работал удаленно. 

"Мы консультировались, исходя из ситуации", - заявил управляющий портом.

Напомним, декларация должностного лица Кристине Лемберги за прошлый год свидетельствует о том, что ее накопления составляют 87 000 евро наличными.

В свою очередь декларация Айвара Лембергса за 2018 год показывает накопления размером в 70 000 евро наличными.

Получается, что у супругов в общей сложности 157 000 евро.

Как сообщалось ранее, Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) в понедельник на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе против мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

OFAC назвало четыре организации, принадлежащие Лембергсу или подконтрольные ему, к которым также относятся санкции. Это управление Вентспилсского свободного порта, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса.

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