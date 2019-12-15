Nekā personīga: жена мэра Вентспилса пять лет проработала в Рижском свободном порту

Подверженная санкциям США жена мэра Вентспилса Айвара Лембергса Кристине Лемберга пять лет работала консультантом по вопросам привлечения финансирования ЕС в Рижском свободном порту, сообщает передача Nekā personīga на телеканале TV3.
В Рижском порту Лемберга получала зарплату примерно в 35 000 в год, это столько же, сколько она зарабатывает в Вентспилсской думе, указывает TV3.
Управляющий Рижским свободным портом Ансис Зелтиньш подтвердил, что Лемберга написала заявление об увольнении после того, как против ее мужа ввели санкции, больше она не работает в Рижском порту.
"Мы этот вопрос закрыли. По большому счету, это все, конечно, связано с этой ситуацией [с санкциями]", - заявил Зелтиньш. "
Он не видит проблемы в своем предыдущем сотрудничестве с женой Лембергса, "правильное или неправильное влияние".
Однако Зелтиньш все же не смог ясно ответить на вопрос, как часто Лемберга появлялась на работе в Рижском порту и, как часто она работал удаленно.
"Мы консультировались, исходя из ситуации", - заявил управляющий портом.
Напомним, декларация должностного лица Кристине Лемберги за прошлый год свидетельствует о том, что ее накопления составляют 87 000 евро наличными.
В свою очередь декларация Айвара Лембергса за 2018 год показывает накопления размером в 70 000 евро наличными.
Получается, что у супругов в общей сложности 157 000 евро.
Как сообщалось ранее, Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) в понедельник на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе против мэра Вентспилса Айвара Лембергса.
OFAC назвало четыре организации, принадлежащие Лембергсу или подконтрольные ему, к которым также относятся санкции. Это управление Вентспилсского свободного порта, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса.