Пн, 16.12.2019
По сюжету новоизбранный президент Голобородько приходит выбирать дорогие часы и костюм, и помощник рассказывает ему, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (произнося ее название как "хубло"). На что герой Зеленского удивляется: "Путин - "хубло"? Шутка о Путине, вырезанная из сериала "Слуга народа" при показе на ТНТ

Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 16 по 22 декабря 2019 года

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Овен

ФОТО: скриншот instagram.com/vasilisa.volodina

Василиса Володина - популярная российская телеведущая и опытный астролог. Ее гороскоп на эту неделю поможет вам стать удачливее и увереннее в себе, а также избежать неприятностей в разных сферах жизни.

Довольно часто мы создаем успех вокруг себя своими руками, а именно - при помощи уборки. В начале этой недели желательно сделать уборку, чтобы облегчить движение энергетических потоков. Это улучшит ваше самочувствие, настроение, подарит удачу и позволит легче принимать важные решения.

Не падайте духом и не позволяйте никому разрушать вашу веру в себя, советует Василиса Володина и желает всем крепкой воли и большого запаса сил.

Листайте дальше и читайте прогноз на неделю для каждого знака Зодиака от известного астролога!

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Овен

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