Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 16 по 22 декабря 2019 года
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Василиса Володина - популярная российская телеведущая и опытный астролог. Ее гороскоп на эту неделю поможет вам стать удачливее и увереннее в себе, а также избежать неприятностей в разных сферах жизни.
Довольно часто мы создаем успех вокруг себя своими руками, а именно - при помощи уборки. В начале этой недели желательно сделать уборку, чтобы облегчить движение энергетических потоков. Это улучшит ваше самочувствие, настроение, подарит удачу и позволит легче принимать важные решения.
Не падайте духом и не позволяйте никому разрушать вашу веру в себя, советует Василиса Володина и желает всем крепкой воли и большого запаса сил.
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