Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 16 по 22 декабря 2019 года

Довольно часто мы создаем успех вокруг себя своими руками, а именно - при помощи уборки. В начале этой недели желательно сделать уборку, чтобы облегчить движение энергетических потоков. Это улучшит ваше самочувствие, настроение, подарит удачу и позволит легче принимать важные решения.