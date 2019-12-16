Лембергс наруководил включенными в список Магнитского обществами на 4,7 млн евро

Санкции были применены к четырем организациям, которые, как считают США, контролируются Лембергсом - управлению Вентспилсского свободного порта, а также трем обществам, которыми мэр Вентспилса долгие годы руководил. Передача De facto Латвийского телевидения подсчитала, что с 2000 года Лембергс от этих обществ в виде зарплат получил более 4,7 миллионов евро.

Убрать Лембергса из Вентспилсского порта пытались многие латвийские политики. Пока что это не удавалось никому. Однако после сообщения США о его включении в черный список Лембергс с должности члена правления порта ушел сам. Он так поступил, чтобы спасти управление Вентспилсского порта от санкций. С таким же обоснованием за поправки портовых законов взялись правительство и Сейм, переняв контроль в Вентспилсском и Рижском свободных портах.

Кроме того, как государство, так и частные предприятия и управления портов спешат выйти из включенной в список Магнитского Латвийской ассоциации транзитного бизнеса, председателем которого является Лембергс.

Сам названный в сообщениях США олигархом Лембергс обвинения во влиянии на организации и политиков отрицает:

"Такой текст можно сделать copy/paste о любом, кто кому-то не нравится. Это во-первых. Поэтому нужно конкретно, где там это мое преступление, и что я нарушил или украл, совершая то или иное действие".

На вопросы Dr facto, не подкупал ли он кого-то, не платил ли денег политикам или не использовал ли свое политическое влияние, чтобы получить экономическую пользу от предприятий, Лембергс на пресс-конференции ответил отрицательно:

"Нет, никогда не подкупал. Вот никогда. (..) Никогда не платил деньги. (..) Я еще один раз говорю: это все ложь. Все это ложь".

Лембергса уже много лет судят по обвинению во взяточничестве в особо крупных размерах, других должностных преступлениях и легализации преступно нажитых средств. Он утверждает, что против него есть лишь одно активное уголовное дело - по всем остальным он оправдан. В свою очередь никакого дела о возможном подкупе политиков против него в прокуратуре никогда не было - "дело стипендиатов Лембергса" - выдумка, утверждает он.

Однако на самом деле это не так. De facto выяснила, что в материалы уголовного дела, публично отмеченные как "дело стипендиатов Лембергса", - часть большего уголовного процесса, который находится в Генпрокуратуре и по котором к уголовной ответственности за легализацию преступно нажитых средств в большом объеме хотят призвать три физических лица. De facto известно, что одно из этих лиц - Айвар Лембергс.

В обосновании США включения Лембергса в черный список утверждается, что он контролирует различные организации через политические партии и коррумпированных политиков. Лембергс использовал свое влияние на руководство политических партий, чтобы повлиять на состав руководства и выдвижение различных должностных лиц.