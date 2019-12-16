Лембергс наруководил включенными в список Магнитского обществами на 4,7 млн евро

Выдающийся олигарх, вовлеченный в значительную коррупцию, который через коррумпированных политиков и партии контролировал различные организации, систематически получая от них экономическую пользу. Так отстраненного от обязанностей Айвара Лембергса на этой неделе описали власти США, которые включили его в так называемый список Магнитского и запретили въезд в страну.
Санкции были применены к четырем организациям, которые, как считают США, контролируются Лембергсом - управлению Вентспилсского свободного порта, а также трем обществам, которыми мэр Вентспилса долгие годы руководил. Передача De facto Латвийского телевидения подсчитала, что с 2000 года Лембергс от этих обществ в виде зарплат получил более 4,7 миллионов евро.
Убрать Лембергса из Вентспилсского порта пытались многие латвийские политики. Пока что это не удавалось никому. Однако после сообщения США о его включении в черный список Лембергс с должности члена правления порта ушел сам. Он так поступил, чтобы спасти управление Вентспилсского порта от санкций. С таким же обоснованием за поправки портовых законов взялись правительство и Сейм, переняв контроль в Вентспилсском и Рижском свободных портах.
Кроме того, как государство, так и частные предприятия и управления портов спешат выйти из включенной в список Магнитского Латвийской ассоциации транзитного бизнеса, председателем которого является Лембергс.
Сам названный в сообщениях США олигархом Лембергс обвинения во влиянии на организации и политиков отрицает:
"Такой текст можно сделать copy/paste о любом, кто кому-то не нравится. Это во-первых. Поэтому нужно конкретно, где там это мое преступление, и что я нарушил или украл, совершая то или иное действие".
На вопросы Dr facto, не подкупал ли он кого-то, не платил ли денег политикам или не использовал ли свое политическое влияние, чтобы получить экономическую пользу от предприятий, Лембергс на пресс-конференции ответил отрицательно:
"Нет, никогда не подкупал. Вот никогда. (..) Никогда не платил деньги. (..) Я еще один раз говорю: это все ложь. Все это ложь".
Лембергса уже много лет судят по обвинению во взяточничестве в особо крупных размерах, других должностных преступлениях и легализации преступно нажитых средств. Он утверждает, что против него есть лишь одно активное уголовное дело - по всем остальным он оправдан. В свою очередь никакого дела о возможном подкупе политиков против него в прокуратуре никогда не было - "дело стипендиатов Лембергса" - выдумка, утверждает он.
Однако на самом деле это не так. De facto выяснила, что в материалы уголовного дела, публично отмеченные как "дело стипендиатов Лембергса", - часть большего уголовного процесса, который находится в Генпрокуратуре и по котором к уголовной ответственности за легализацию преступно нажитых средств в большом объеме хотят призвать три физических лица. De facto известно, что одно из этих лиц - Айвар Лембергс.
В обосновании США включения Лембергса в черный список утверждается, что он контролирует различные организации через политические партии и коррумпированных политиков. Лембергс использовал свое влияние на руководство политических партий, чтобы повлиять на состав руководства и выдвижение различных должностных лиц.
С 2006 года Лембергс многократно был кандидатом в премьеры от Союза "зеленых" и крестьян, а руководимая им партия Latvijai un Ventspilij по-прежнему сотрудничает с СЗК. В течение последних 20 лет это только второй раз, когда "зеленые" находятся в оппозиции. Однако видимые представители союза удивлены высказанным США мнением о влиянии Лембергса на коррумпированных политиков.
"Я не могу утверждать то, чего не ощущал. У меня не было таких отношений с Айваром Лембергсом или кем-то другим. Я по-прежнему не нахожусь ни у кого в долгу", - сказал бывший премьер Марис Кучинский.
"Меня? Нет, меня никто не подкупал. Зачем меня подкупать?" - высказал непонимание депутат и бывший министр земледелия Янис Дуклавс, который утверждает, что никогда не было и попыток этого делать. Такого же мнения придерживается и бывший министр сообщения Улдис Аугулис.
Ничего не знают о коррупции в связи с Лембергсом и все заместители мэра Вентспилса. Однако городская дума, некоторые муниципальные предприятия и индивидуальные депутаты много лет как члены "Общества развития Вентспилса" поддерживали, что большая часть от доходов агентства, идущих от муниципальных структур, выплачивалась в виде зарплаты. К примеру, Лембергсу как президенту общества в прошлом году в виде зарплаты выплатили 93 тысячи евро. Директор включенного в черный список агентства Лилита Сеймушкане не согласна, что это выглядит как накачка денег: зарплаты установило собрание членов, и Лембергса на нем не было, все законно.
В свою очередь еще большую зарплату - более 180 тысяч евро в год - Лембергс получил от включенной в список Магнитского Biznesa attīstības asociācija, пожертвования которой делали такие предприятия как Ventspils nafta и Latvijas kuģniecība.
Доступные с 2000 года декларации должностного лица Лембергса свидетельствуют, что от трех попавших под санкции обществ он получил в целом 4,76 миллионов евро.