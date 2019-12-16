Байба Розентале покинула "Согласие" и примкнула к "Честь служить Риге"

Розентале эту информацию подтвердила передаче и пояснила, что вышла из "Согласия" 10 декабря. На вопрос о причинах, она ответила, что решение не было связано с громкими коррупционными скандалами последнего времени в Рижской думе.

"Я не могла реализовать то, для чего вступила в партию. Не видела, что есть желание объединить общество".

Политик пояснила, что уже написала заявление на вступление в "Честь служить Риге", однако оно еще не рассмотрено. На вопрос, будет ли Розентале баллотироваться от списка ЧСР, если пройдут внеочередные выборы в Рижскую думу, она ответила: "Это не устанавливаю я! В любой партии это устанавливает и создает списки правление". Депутат добавила, что пока что не решила, хочет ли она баллотироваться, несмотря на то, что член правления ЧСР и мэр Риги Олег Буров подтвердил, что планирует включить Розентале в список кандидатов.

В интервью LTV Буров указал, что партия приняла решение стартовать на внеочередных выборах отдельно от "Согласия". На выборах не будет стартовать бывший вице-мэр Риги и ныне депутат Европарламента Андрис Америкс, а кандидатом мэра от партии будет сам Буров.

Он сказал, что сейчас партия работает над привлечением "новых лиц" - как из других политических сил, так и из известных в обществе людей.

Байба Розентала вступила в "Согласие" (тогда "Центр согласия") в 2011 году перед внеочередными выорами в Сейм. В Рижскую думу Розентале была избрана в 2013 году.

До этого она баллотировалась на выборах в 9-й Сейм по списку "Народной партии", а в июне 2009 года стала министром благосостояния в правительстве Валдиса Домбровскиса, эту должность она потеряла вместе с выходом "Народной партии" из коалиции в 2020 году. В том же году Розентале баллотировалась на выборах в 10-й Сейм по списку "За хорошую Латвию".