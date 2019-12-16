Пн, 16.12.2019
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Борданс прокомментировал влияние санкций против Лембергса на экономику Латвии

Янис Борданс.

ФОТО: Valsts kanceleja

Ситуация, вызванная санкциями США против мэра Вентспилса Айвара Лембергса и связанных с ним предприятий, будет недолго отрицательно влиять на экономику Латвии, заявил в интервью Латвийскому радио министр юстиции Янис Борданс. 

По его словам, в сложивших обстоятельствах никто не может дать гарантий, но в целом уже скоро ситуация начнет улучшаться.

Правительство позаботится о том, чтобы убытки для Венстпилсского порта были минимальными. В то же время люди тоже должны думать над тем, кого они выбирают и "какую цену нужно за это платить", сказал Борданс.

Он добавил, что сейчас оценивается влияние Лембергса в Рижском порту, понемногу высвечиваются лица и предприятия, которые мэр Вентспилса финансирует. 

Не исключено, что последствия санкций могут коснуться и "так называемых СМИ", которые контролирует Лембергс. 

Борданс отрицал, что во время своего визита в США обсуждал конкретно вопрос о Лембергсе. Речь шла о политической ситуации в целом, в том числе о том, какие люди и каким образом влияли и влияют на латвийскую политику.

На вопрос, может ли быть включен в санкционный список еще какой-то житель Латвии, Борданс ответил, что это абсолютно не в его компетенции.

Как сообщалось, Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) 9 декабря на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против Лембергса и связанных с ним юридических лиц - управления Вентспилсского свободного порта, Агентства развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса.

После 8 января никакие финансовые сделки с этими юридическими лицами не будут возможны, так как банки перестанут их обслуживать. Лембергсу будет оставлен один банковский счет для удовлетворения основных потребностей. 

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