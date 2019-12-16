Борданс прокомментировал влияние санкций против Лембергса на экономику Латвии

По его словам, в сложивших обстоятельствах никто не может дать гарантий, но в целом уже скоро ситуация начнет улучшаться.

Правительство позаботится о том, чтобы убытки для Венстпилсского порта были минимальными. В то же время люди тоже должны думать над тем, кого они выбирают и "какую цену нужно за это платить", сказал Борданс.

Он добавил, что сейчас оценивается влияние Лембергса в Рижском порту, понемногу высвечиваются лица и предприятия, которые мэр Вентспилса финансирует.

Не исключено, что последствия санкций могут коснуться и "так называемых СМИ", которые контролирует Лембергс.

Борданс отрицал, что во время своего визита в США обсуждал конкретно вопрос о Лембергсе. Речь шла о политической ситуации в целом, в том числе о том, какие люди и каким образом влияли и влияют на латвийскую политику.

На вопрос, может ли быть включен в санкционный список еще какой-то житель Латвии, Борданс ответил, что это абсолютно не в его компетенции.

Как сообщалось, Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) 9 декабря на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против Лембергса и связанных с ним юридических лиц - управления Вентспилсского свободного порта, Агентства развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса.