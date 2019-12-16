Казакс: чтобы менять налоговую систему, нужно установить достижимые цели

Банк Латвии не разрабатывает налоговую политику - это делают политики и Сейм - но может помочь в поиске наиболее соответствующих инструментов для достижения целей, сказал Казакс.

По его мнению, политики, например, должны определить, хочет ли Латвия с помощью налоговой политики уменьшить неравенство доходов либо бедность, что не одно и то же.

Также, по мнению Казакса, в налоговой системе Латвии некоторые вещи по-настоящему не работают и нуждаются в улучшениях, например, разные налоговые режимы. "В настоящий момент, мне кажется, нецелесообразно сохранять столько разных налоговых скидок, например, на доходы", - сказал президент Банка Латвии.