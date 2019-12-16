Пн, 16.12.2019
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Казакс: чтобы менять налоговую систему, нужно установить достижимые цели

Мартиньш Казакс

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Перед тем, как менять налоговую систему, политики должны установить достижимые цели, заявил в понедельник в передаче LTV "Утренняя панорама" избранный президентом Банка Латвии Мартиньш Казакс. 

Банк Латвии не разрабатывает налоговую политику - это делают политики и Сейм - но может помочь в поиске наиболее соответствующих инструментов для достижения целей, сказал Казакс. 

По его мнению, политики, например, должны определить, хочет ли Латвия с помощью налоговой политики уменьшить неравенство доходов либо бедность, что не одно и то же. 

Также, по мнению Казакса, в налоговой системе Латвии некоторые вещи по-настоящему не работают и нуждаются в улучшениях, например, разные налоговые режимы. "В настоящий момент, мне кажется, нецелесообразно сохранять столько разных налоговых скидок, например, на доходы", - сказал президент Банка Латвии.

Казакс утвержден на должности президента Банка Латвии 12 декабря и приступит к работе с 21 декабря. 

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