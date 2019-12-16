В воскресенье в ДТП пострадали девять человек

В воскресенье в Латвии зарегистрировано 60 ДТП, в авариях пострадали девять человек, сообщили в Госполиции. Три человека пострадали в Риге и ее округе, по два - в Земгале, Видземе и Латгале, а один - в Курземе.
За вождение в состоянии алкогольного опьянения задержано 10 водителей, за превышение скорости оформлено 183 протокола, всего за нарушения правил дорожного движения - 404.
В округе Риги за превышение скорости были наказаны 60 водителей, в Видземе - 41, в Курземе - 32, в Латгале - 26, а в Земгале - 24 водителя.