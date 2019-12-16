Пн, 16.12.2019
Рынок в какой-то степени можно назвать зеркалом общества. Те, у кого деньги есть, - общительные, улыбаются. Ну, а у тех, у кого денег нет, у них свои проблемы в голове. Мне часто шоколадки дарят. Это приятно. Алексей, работник мясного павильона

В воскресенье в ДТП пострадали девять человек

Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В воскресенье в Латвии зарегистрировано 60 ДТП, в авариях пострадали девять человек, сообщили в Госполиции. Три человека пострадали в Риге и ее округе, по два - в Земгале, Видземе и Латгале, а один - в Курземе.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения задержано 10 водителей, за превышение скорости оформлено 183 протокола, всего за нарушения правил дорожного движения - 404. 

В округе Риги за превышение скорости были наказаны 60 водителей, в Видземе - 41, в Курземе - 32, в Латгале - 26, а в Земгале - 24 водителя.

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