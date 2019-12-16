Почему мы об этом написали?

В наши дни крайний национализм стал, как ни парадоксально, самой интернационалистской идеологий. Семеняка неутомимо бороздит просторы Европы, продвигая идею Реконкисты. Особенно активна она в балтийских странах.

Тем временем, Wotanjugend Алексея Левкина пропагандирует дело западных белых террористов в своем Телеграм-канале. "Есть поразительное сходство между Мактаб аль-Хидамат [информационное бюро Аль-Каиды, созданное Усамой бин Ладеном] и отделом Азова по контактам с западными странами", пишет Али Суфан, бывший ведущий специалист ФБР по международному терроризму.

Одним из самых поразительных аспектов азовского интернационализма является трогательное единение с открытыми неонацистами из России. В момент начала российской агрессии русские националисты раскололись и были подвергнуты жестоким преследованиям властями из-за того, что существенная их часть поддержала в конфликте Украину, которую они рассматривают как приемлемую альтернативу "руссофобскому" режиму Путина, а не собственную страну.

Как минимум несколько десятков россиян примкнули к украинским националистическим батальонам, прежде всего к Азову. Создатель крупнейшей в истории России неонацистской группировки Сергей Коротких стал начальником разведки Азова и получил украинское гражданство из рук президента Порошенко (не забыв сделать жест "от сердца к солнцу" в этот торжественный момент, запечатленный на фотографиях). В Азове же оказался и известный неонацист Роман Железнов из сотрудничавшего с Кремлем нацисткого движения Реструкт.

При этом они не прекращали общения со своими бывшими друзьями, воюющими по другую сторону фронта. Например в 2015 году Железнов организовал часовое выступление на онлайн-радио Азов питерского неонациста Алексея Мильчакова, который воевал на стороне донецких сепаратистов и впоследствии присоединился к печально знаменитой группе Вагнера в Сирии.

Главный геополитик Азова Елена Семеняка неустанно подчеркивает свою симпатию к русским соратникам, что неудивительно, учитывая ее прежние контакты с Александром Дугиным — российским мыслителем, чьи крипто-фашистские взгляды повлияли на приближенную к Путину элиту российской армии и госбезопасности. Дугин и Семеняка демонстрируют практически идентичные политические установки с той лишь разницей, что первый грезит о евразийской империи со столицей в Москве, а вторая — о новом Великом княжестве литовском со столицей в Киеве.

Безусловно, мы ожидаем два вида реакции на эту публикацию, обе глупые и самодискредитирующие. Первую — от российской пропаганды, которая может использовать наш материал для очернения балтийских стран. Автор данного текста заранее желает всем рупорам Кремля захлебнуться в собственной желчи, ибо именно российская агрессия в Украине является причиной нового расцвета крайнего национализма в Восточной Европе.

Мы также ожидаем обвинений в том, что мы сами льем воду на кремлевскую мельницу, выметаем мусор из-под ковра и ненавидим национальную идею.

В своем отказе разговаривать с Re:Baltica Райвис Зелтитс уже выразил сомнения в объективности данного автора, ссылаясь на его твиты о рижской мэрии (хотя именно ей было посвящено его предыдущее расследование), а также — неожиданно — о противостоянии студентов колледжа в штате Кентукки с группой американских индейцев. Неожиданно, потому что генсек Нацобъединения, похоже, занимает в этом конфликте сторону потомков жестоких колонизаторов, а не коренных жителей Америки.