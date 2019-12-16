Почему мы об этом написали?
Эта статья продолжает цикл материалов, посвященных безопасности Латвии в свете российской агрессии в Украине, начало которой я наблюдал своими глазами в Славянске, Донецке и Харькове, работая на американские СМИ.
В предыдущем материале мы изучали связанную с партией Согласие группировку спортсменов-политиков, напоминающую организации, участвовавшие в свержении законной власти в юго-восточной Украине и установлении там пророссийских сепаратистских режимов. Эта история также выявила возможный конфликт интересов при финансировании общественных организаций мэрией под руководством Нила Ушакова.
Изучение конфликта в Украине, а также возможности повторения этих событий в других странах, неизбежно упирается в тему крайнего национализма. Причиной вторжения путинской России в Украину был экзистенциальный страх перед возникновением успешной европейской либерально-демократической модели в стране с наполовину русскоязычным населением.
Украинцы должны были расплатиться за Майдан, чтобы россияне не последовали их примеру и не сбросили власть друзей Путина, управляющих страной как принадлежащей им частной корпорацией.
Европейские крайне правые разделены по вопросу о российской агрессии. Часть из них поддерживает Кремль в силу естественной идеологической близости — Путин сделан из того же теста, что и они сами. Другая часть не может поддерживать Путина в силу исторической анти-российской направленности национализма в их странах. Это не мешает им проводить в жизнь путинскую повестку — подрывать европейскую либерально-демократическую модель и общеевропейские институты, прежде всего Евросоюз.
Большинство из них, вероятно, делают это по велению сердца. Некоторые — не совсем. Например, согласно тайной бухгалтерии Партии Регионов, обнаруженной украинскими журналистами после Майдана, националистическая Партия Свобода получала финансирование от своих пророссийских коллег. Цель понятна — националисты должны были оттянуть голоса у прозападных демократических партий и дискредитировать идею сближения с Западом в глазах русскоязычного населения. Известная своей карикатурной русофобией и оголтелым антисемитизмом, Партия Свободы является одним из двух главных друзей Национального объединения в Украине, наряду с Азовом.
Про сегодняшних крайних националистов надо понимать, что их скрытая, обсуждаемая в узком кругу, повестка довольно радикально отличается от той, которую они представляют обществу.
Их хроническая склонность вводить общество в заблуждение относительно своих реальных планов и умение отрицать очевидное больше всего напоминает практики Владимира Путина с его "вежливыми зелеными человечками" в форме без отличительных знаков, которую "можно купить в любом военторге". В этом контексте характерна история генсека Национального объединения Зелтитса, который засветился в утечке с британского фашистского форума Железный марш, опубликованной Bellingcat.
Там он говорит о том, что Национальное объединение хочет стать политическим крылом широкого движения, которое имело бы также и боевое парамилитарное крыло, чтобы начать в стране "Четвертую Атмоду".
Эти планы, пишет Зелтитс администраторам форума, прося их стереть некоторые из его прежних публикаций, не должны стать известны широкой публике, особенно избирателям НА, которые, по его словам, являются обычными патриотами Латвии, а не фашистами. "Как-будто фашизм это что-то плохое", — добавляет Зелтитс.
Друзья Зелтитса из Азова гораздо более открыты относительно их глобальных и поистине впечатляющих планов европейской расовой войны, которые по масштабам можно сравнить с только с большевистской мировой революцией или планами Аль-Каиды и ИГИЛ по созданию мирового халифата. Интермариум, как его понимают азовцы, является выхолощенной, удобоваримой для общества в восточно-европейских странах версией того же.
В наши дни крайний национализм стал, как ни парадоксально, самой интернационалистской идеологий. Семеняка неутомимо бороздит просторы Европы, продвигая идею Реконкисты. Особенно активна она в балтийских странах.
Тем временем, Wotanjugend Алексея Левкина пропагандирует дело западных белых террористов в своем Телеграм-канале. "Есть поразительное сходство между Мактаб аль-Хидамат [информационное бюро Аль-Каиды, созданное Усамой бин Ладеном] и отделом Азова по контактам с западными странами", пишет Али Суфан, бывший ведущий специалист ФБР по международному терроризму.
Одним из самых поразительных аспектов азовского интернационализма является трогательное единение с открытыми неонацистами из России. В момент начала российской агрессии русские националисты раскололись и были подвергнуты жестоким преследованиям властями из-за того, что существенная их часть поддержала в конфликте Украину, которую они рассматривают как приемлемую альтернативу "руссофобскому" режиму Путина, а не собственную страну.
Как минимум несколько десятков россиян примкнули к украинским националистическим батальонам, прежде всего к Азову. Создатель крупнейшей в истории России неонацистской группировки Сергей Коротких стал начальником разведки Азова и получил украинское гражданство из рук президента Порошенко (не забыв сделать жест "от сердца к солнцу" в этот торжественный момент, запечатленный на фотографиях). В Азове же оказался и известный неонацист Роман Железнов из сотрудничавшего с Кремлем нацисткого движения Реструкт.
При этом они не прекращали общения со своими бывшими друзьями, воюющими по другую сторону фронта. Например в 2015 году Железнов организовал часовое выступление на онлайн-радио Азов питерского неонациста Алексея Мильчакова, который воевал на стороне донецких сепаратистов и впоследствии присоединился к печально знаменитой группе Вагнера в Сирии.
Главный геополитик Азова Елена Семеняка неустанно подчеркивает свою симпатию к русским соратникам, что неудивительно, учитывая ее прежние контакты с Александром Дугиным — российским мыслителем, чьи крипто-фашистские взгляды повлияли на приближенную к Путину элиту российской армии и госбезопасности. Дугин и Семеняка демонстрируют практически идентичные политические установки с той лишь разницей, что первый грезит о евразийской империи со столицей в Москве, а вторая — о новом Великом княжестве литовском со столицей в Киеве.
Безусловно, мы ожидаем два вида реакции на эту публикацию, обе глупые и самодискредитирующие. Первую — от российской пропаганды, которая может использовать наш материал для очернения балтийских стран. Автор данного текста заранее желает всем рупорам Кремля захлебнуться в собственной желчи, ибо именно российская агрессия в Украине является причиной нового расцвета крайнего национализма в Восточной Европе.
Мы также ожидаем обвинений в том, что мы сами льем воду на кремлевскую мельницу, выметаем мусор из-под ковра и ненавидим национальную идею.
В своем отказе разговаривать с Re:Baltica Райвис Зелтитс уже выразил сомнения в объективности данного автора, ссылаясь на его твиты о рижской мэрии (хотя именно ей было посвящено его предыдущее расследование), а также — неожиданно — о противостоянии студентов колледжа в штате Кентукки с группой американских индейцев. Неожиданно, потому что генсек Нацобъединения, похоже, занимает в этом конфликте сторону потомков жестоких колонизаторов, а не коренных жителей Америки.
Реакцией здорового человека на эту публикацию мы считаем следование простым правилам. Никто не заподозрит вас в симпатиях к нацистам и белым террористам, если вы не будете дружить с нацистами, ездить к ним в гости и приглашать к себе, создавать с ними союзы и коалиции, строить совместные геополитические планы и помогать Кремлю разрушать европейское единство. Нам кажется, что это совсем нетрудно, и что общество от этого станет намного здоровее.