Внеочередные выборы в Рижскую думу могут состояться в марте

Если из-за загруженной повестки дня Сейма депутаты не успеют принять закон о роспуске Рижской думы в окончательном чтении на этой неделе, возможно, окончательное решение по этому вопросу будет принято в первой половине января.

Все еще неизвестно, поддержат ли все депутаты коалиции роспуск Рижской думы. В то же время отдельные высказывания представителей оппозиции говорят о том, что и они могут выступить в поддержку этого решения.

Законопроект, поданный Министерством охраны среды и регионального развития (VARAM) на рассмотрение правительства, предусматривает, что выборы в Рижскую думу пройдут в первую субботу по прошествии двух месяцев после вступления в силу закона о роспуске ее предыдущего состава.

Планируется, что правительство рассмотрит законопроект о роспуске Рижской думы 17 декабря. Данный законопроект еще должен утвердить Сейм.

Ранее в качестве возможной даты проведения выборов в Рижскую думу упоминалось 29 февраля.

Как сообщалось, VARAM решило инициировать роспуск Рижской думы, потому что, с точки зрения министерства, дума уже второй раз оказалась неспособна выполнить одну из своих автономных функций - обеспечить услуги по вывозу мусора.

В то же время на рассмотрении в Сейме сейчас находятся поправки к законам, которые позволят избрать Рижскую думу на срок более пяти лет в случае, если в ближайшее время состоятся внеочередные выборы.

Поправки предусматривают новый порядок на случай, если дума распускается в момент, когда до окончания срока ее полномочий остается от 9 до 24 месяцев. Предусмотрено, что после роспуска в срок полномочий новой думы войдет как оставшийся срок прежней думы, так и полный четырехлетний срок полномочий новой думы.

До конца полномочий нынешней Рижской думы сейчас больше 9 и меньше 24 месяцев, поэтому в случае роспуска на нее будут распространяться данные поправки.