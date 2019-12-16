Пн, 16.12.2019
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Вентспилсский порт выйдет из Агентства развития Вентспилса и Ассоциации транзитного бизнеса

Променад Вентспилсского порта

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Правление Рижского свободного порта решило выйти из Агентства развития Вентспилса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса (ЛАТБ), сообщила агентству LETA представитель правления порта Инга Иевиня.

Решение принято с учетом санкций, введенных Управлением по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) против Агентства развития Вентспилса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса. 

Управление Вентспилсского порта в понедельник отослало обеим организациям заявления о выходе. 

Ранее о своем выходе из Латвийской ассоциации транзитного бизнеса заявили Рижский свободный порт, Лиепайская специальная экономическая зона, Latvijas dzelzceļš, Baltijas ekspresis, Рижский аэропорт и предприятия группы Rīgas tirdzniecības osta. 

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