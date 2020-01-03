Синхронистка Варвара Субботина публикует слишком горячие фото. Тренер заставляет их удалять

Варя пришла в синхронное плавание случайно. Сначала она занималась спортивной гимнастикой, а потом начала ходить в "Лужники", где плавала для себя. Там её заметила тренер Мария Максимова, у которой Субботина прозанималась полтора года. Затем Варя ещё несколько раз меняла тренеров, пока не оказалась у Татьяны Данченко, у которой она тренируется до сих пор.

Стоит отметить, что сборная России по синхронному плаванию не проигрывает с 1998 года. В команде несколько многократных олимпийских чемпионок, поэтому для нового поколения планка поднята необычайно высоко.

Забегая вперёд скажем, что Варя эту планку уверенно взяла. В 16 лет она отправилась на этапы Мировой серии с сольной программой и выиграла первое золото чемпионата мира с группой. Всего на счету 18-летней Субботиной две победы на чемпионатах мира (2017, 2019) и две золотые медали чемпионата Европы (2018).

Не все догадываются о том, что синхронное плавание - довольно травматический и опасный вид спорта. В 2016 году Варя показывала программу юниорской команды и тренер велела девушкам плыть быстрее. В результате одна из спортсменок попала Субботиной пяткой в глаз.

"Испугалась, потому что очки практически впечатались в глазницу, бровь рассечена, кровь течёт. Но, к счастью, легко отделалась. Остался только синяк, и тот достаточно быстро прошёл", - вспоминает Варя.

В памяти Вари есть ещё один эпизод, как на каких-то соревнованиях украинской синхронистке, которая исполняла поддержки, в самом начале программы сбили зажим. Спортсменка доделала всю программу, но даже не смогла выйти и её к выходу тащили девушки из команды.

"Это было страшно. На награждение тоже не смогла выйти, лежала у врача. Вода через нос сильно бьёт в голову, состояние полной потерянности и дезориентации", - рассказывает Варя.

У Вари Субботиной практически нет свободного времени, так как большую часть дня она проводит в бассейне на тренировках. Тем не менее, девушке удаётся найти время на просмотр сериалов, путешествий во время отпуска и походов в кино. Но главная страсть Вари - это Instagram. 18-летняя синхронистка не скрывает, что она зависима от этой социальной сети.

"Если у меня нет телефона в руках, и я не могу полистать ленту, меня начинает потряхивать", - говорит Субботина.