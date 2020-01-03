Синхронистка Варвара Субботина публикует слишком горячие фото. Тренер заставляет их удалять
В России есть три вида спорта, за которые более-менее всегда было спокойно: женское фигурное катание, художественная гимнастика и синхронное плавание. Одной из главных российских синхронисток считается 18-летняя Варвара Субботина. Девушка настолько яркая, что тренер часто заставляет её удалять "горячие" фотографии из Instagram.
Варя пришла в синхронное плавание случайно. Сначала она занималась спортивной гимнастикой, а потом начала ходить в "Лужники", где плавала для себя. Там её заметила тренер Мария Максимова, у которой Субботина прозанималась полтора года. Затем Варя ещё несколько раз меняла тренеров, пока не оказалась у Татьяны Данченко, у которой она тренируется до сих пор.
Стоит отметить, что сборная России по синхронному плаванию не проигрывает с 1998 года. В команде несколько многократных олимпийских чемпионок, поэтому для нового поколения планка поднята необычайно высоко.
Забегая вперёд скажем, что Варя эту планку уверенно взяла. В 16 лет она отправилась на этапы Мировой серии с сольной программой и выиграла первое золото чемпионата мира с группой. Всего на счету 18-летней Субботиной две победы на чемпионатах мира (2017, 2019) и две золотые медали чемпионата Европы (2018).
Не все догадываются о том, что синхронное плавание - довольно травматический и опасный вид спорта. В 2016 году Варя показывала программу юниорской команды и тренер велела девушкам плыть быстрее. В результате одна из спортсменок попала Субботиной пяткой в глаз.
"Испугалась, потому что очки практически впечатались в глазницу, бровь рассечена, кровь течёт. Но, к счастью, легко отделалась. Остался только синяк, и тот достаточно быстро прошёл", - вспоминает Варя.
В памяти Вари есть ещё один эпизод, как на каких-то соревнованиях украинской синхронистке, которая исполняла поддержки, в самом начале программы сбили зажим. Спортсменка доделала всю программу, но даже не смогла выйти и её к выходу тащили девушки из команды.
"Это было страшно. На награждение тоже не смогла выйти, лежала у врача. Вода через нос сильно бьёт в голову, состояние полной потерянности и дезориентации", - рассказывает Варя.
У Вари Субботиной практически нет свободного времени, так как большую часть дня она проводит в бассейне на тренировках. Тем не менее, девушке удаётся найти время на просмотр сериалов, путешествий во время отпуска и походов в кино. Но главная страсть Вари - это Instagram. 18-летняя синхронистка не скрывает, что она зависима от этой социальной сети.
"Если у меня нет телефона в руках, и я не могу полистать ленту, меня начинает потряхивать", - говорит Субботина.
Кстати, тренера Вари нет в социальных сетях, но, как признаётся спортсменка, ей периодически рассказывают, что там выкладывают её подопечные. В какой-то момент Татьяна Данченко сказала девушке, что у неё нездоровая зависимость и запретила ей выкладывать фотографии. Потом, правда, им удалось прийти к компромиссу: Субботина выступает хорошо - выкладывает фото.
Естественно, в её Instagram иногда появляются и откровенные фотографии в купальнике. Порой, правда, если фотография "неподобающая", тренер Субботиной строго требует, чтобы Варвара его удалила.
"У меня такая история в Рио была. Я выставила фото, Татьяна Евгеньевна мне сразу написала. И вот недавно кадр из Доминиканы ей не очень понравился. Приводила в пример Юлю Ефимову, говорила, что не надо так. А мне нравится, как она ведёт Instagram. Мы часто общаемся. И её страничка у меня в избранном", - говорит Субботина.
На страничку Вари в Instagram подписаны 40 тысяч человек. Меньше слов - давайте посмотрим, что Варя ещё не успела удалить!