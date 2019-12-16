Руководителем NEPLP избран Аболиньш, его заместителем - Друвиете

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) сегодня единогласно избрал новым руководителем совета Ивара Аболиньша, ранее занимавшего пост заместителя председателя NEPLP, сообщили агентству LETA в совете.
Новым заместителем председателя единогласно избрана Аурелия Иева Друвиете, занимавшая пост члена NEPLP.
Кроме того, было принято решение о распределении сфер ответственности между членами NEPLP. Аболиньш будет нести ответственность за работу совета в целом и вопросы, связанные с защитой информационного пространства. Друвиете будет отвечать за международное сотрудничество и сферу медийной грамотности, а член NEPLP Патрик Грива будет осуществлять контроль над сферой коммерческого и некоммерческого радио и телевидения.
В то же время все члены NEPLP несут равную ответственность за перечисленные сферы.
По словам Аболиньша, совету сейчас важно вернуть хорошую репутацию, и он планирует этого добиться.
Новый руководитель NEPLP заявил, что совет должен определить цели и последовательно их реализовывать. В качестве главных направлений работы он назвал защиту латвийского информационного пространства, оказание поддержки создателям местного контента, международное сотрудничество и вопросы медийной грамотности.