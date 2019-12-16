Руководителем NEPLP избран Аболиньш, его заместителем - Друвиете

Кроме того, было принято решение о распределении сфер ответственности между членами NEPLP. Аболиньш будет нести ответственность за работу совета в целом и вопросы, связанные с защитой информационного пространства. Друвиете будет отвечать за международное сотрудничество и сферу медийной грамотности, а член NEPLP Патрик Грива будет осуществлять контроль над сферой коммерческого и некоммерческого радио и телевидения.