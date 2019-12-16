Итоги жеребьёвки: "Реал" против "Сити" и "Челси" против "Баварии"

Восемь пар, противостояние которых ждёт футбольных болельщиков в 2020 году:

Боруссия Дортмунд (Германия) - ПСЖ (Франция)

Реал Мадрид (Испания) - Манчестер Сити» (Англия)

Аталанта (Италия) - Валенсия (Испания)

Атлетико (Испания) - Ливерпуль (Англия)

Челси (Англия) - Бавария (Германия)

Лион (Франция) - Ювентус (Италия)

Тоттенхэм (Англия) – Лейпциг (Германия)

Наполи (Италия) – Барселона (Испания)

Напомним, что в ходе жеребьёвки между собой не могли встретиться команды из одного чемпионата, а также те, кто играл в одной группе.

Первые матчи 1/8 финала состоятся 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные - 10, 11, 17 и 18 марта. Финал Лиги чемпионов сезона-2019/2020 состоится 30 мая в Стамбуле.

Кроме того, в Ньюне прошла жеребьёвка Лиги Европы, в которой приняли участие 12 победителей групп Лиги Европы, 12 обладателей вторых мест, а также 8 клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Вулверхэмптон (Англия) - Эспаньол (Испания)

Спортинг (Португалия) - Башакшехир (Турция)

Хетафе (Испания) - Аякс (Нидерланды)

Байер (Германия) - Порту (Португалия)

Копенгаген (Дания) - Селтик (Шотландия)

АПОЭЛ (Кипр) - Базель (Швейцария)

ЧФР Клуж (Румания) - Севилья (Испания)

Олимпиакос (Греция) - Арсенал (Англия)

АЗ Алкмар (Нидерланды) - ЛАСК (Австрия)

Брюгге (Бельгия) - Манчестер Юнайтед (Англия)

Лудогорец (Болгария) - Интер (Италия)

Айнтрахт (Германия) - Зальцбург (Австрия)

Шахтёр (Украина) - Бенфика (Португалия)

Вольфсбург (Германия) - Мальмё (Швеция)

Рома (Италия) - Гент (Бельгия)

Рейнджерс (Шотландия) - Брага (Португалия)