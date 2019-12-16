Пн, 16.12.2019
Мне нравится эта неразбериха рынка, то, что здесь нет этого пафоса, наклеенных улыбок. Когда разговариваешь с человеком, общаешься, понимаешь, что сейчас у всех свои сложности. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке

Итоги жеребьёвки: "Реал" против "Сити" и "Челси" против "Баварии"

ФОТО: AFP/SCANPIX

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов, а также 1/16 финала Лиги Европы.

Восемь пар, противостояние которых ждёт футбольных болельщиков в 2020 году:

  • Боруссия Дортмунд (Германия) - ПСЖ (Франция)
  • Реал Мадрид (Испания) - Манчестер Сити» (Англия)
  • Аталанта (Италия) - Валенсия (Испания)
  • Атлетико (Испания) - Ливерпуль (Англия)
  • Челси (Англия) - Бавария (Германия)
  • Лион (Франция) - Ювентус (Италия)
  • Тоттенхэм (Англия) – Лейпциг (Германия)
  • Наполи (Италия) – Барселона (Испания)

Напомним, что в ходе жеребьёвки между собой не могли встретиться команды из одного чемпионата, а также те, кто играл в одной группе.

Первые матчи 1/8 финала состоятся 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные - 10, 11, 17 и 18 марта. Финал Лиги чемпионов сезона-2019/2020 состоится 30 мая в Стамбуле.

Кроме того, в Ньюне прошла жеребьёвка Лиги Европы, в которой приняли участие 12 победителей групп Лиги Европы, 12 обладателей вторых мест, а также 8 клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

  • Вулверхэмптон (Англия) - Эспаньол (Испания)
  • Спортинг (Португалия) - Башакшехир (Турция)
  • Хетафе (Испания) - Аякс (Нидерланды)
  • Байер (Германия) - Порту (Португалия)
  • Копенгаген (Дания) - Селтик (Шотландия)
  • АПОЭЛ (Кипр) - Базель (Швейцария)
  • ЧФР Клуж (Румания) - Севилья (Испания)
  • Олимпиакос (Греция) - Арсенал (Англия)
  • АЗ Алкмар (Нидерланды) - ЛАСК (Австрия)
  • Брюгге (Бельгия) - Манчестер Юнайтед (Англия)
  • Лудогорец (Болгария) - Интер (Италия)
  • Айнтрахт (Германия) - Зальцбург (Австрия)
  • Шахтёр (Украина) - Бенфика (Португалия)
  • Вольфсбург (Германия) - Мальмё (Швеция)
  • Рома (Италия) - Гент (Бельгия)
  • Рейнджерс (Шотландия) - Брага (Португалия)

Также как и во время жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА разводил клубы из одной лиги и клубы, игравшие в одной группе. Первые матчи 1/16 финала состоятся 20 февраля, ответные - 27 февраля. Финал Лиги Европы сезона-2019/2020 состоится 27 мая в Гданьске.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ