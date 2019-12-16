Итоги жеребьёвки: "Реал" против "Сити" и "Челси" против "Баварии"

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов, а также 1/16 финала Лиги Европы.
Восемь пар, противостояние которых ждёт футбольных болельщиков в 2020 году:
- Боруссия Дортмунд (Германия) - ПСЖ (Франция)
- Реал Мадрид (Испания) - Манчестер Сити» (Англия)
- Аталанта (Италия) - Валенсия (Испания)
- Атлетико (Испания) - Ливерпуль (Англия)
- Челси (Англия) - Бавария (Германия)
- Лион (Франция) - Ювентус (Италия)
- Тоттенхэм (Англия) – Лейпциг (Германия)
- Наполи (Италия) – Барселона (Испания)
Напомним, что в ходе жеребьёвки между собой не могли встретиться команды из одного чемпионата, а также те, кто играл в одной группе.
Первые матчи 1/8 финала состоятся 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные - 10, 11, 17 и 18 марта. Финал Лиги чемпионов сезона-2019/2020 состоится 30 мая в Стамбуле.
Кроме того, в Ньюне прошла жеребьёвка Лиги Европы, в которой приняли участие 12 победителей групп Лиги Европы, 12 обладателей вторых мест, а также 8 клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.
- Вулверхэмптон (Англия) - Эспаньол (Испания)
- Спортинг (Португалия) - Башакшехир (Турция)
- Хетафе (Испания) - Аякс (Нидерланды)
- Байер (Германия) - Порту (Португалия)
- Копенгаген (Дания) - Селтик (Шотландия)
- АПОЭЛ (Кипр) - Базель (Швейцария)
- ЧФР Клуж (Румания) - Севилья (Испания)
- Олимпиакос (Греция) - Арсенал (Англия)
- АЗ Алкмар (Нидерланды) - ЛАСК (Австрия)
- Брюгге (Бельгия) - Манчестер Юнайтед (Англия)
- Лудогорец (Болгария) - Интер (Италия)
- Айнтрахт (Германия) - Зальцбург (Австрия)
- Шахтёр (Украина) - Бенфика (Португалия)
- Вольфсбург (Германия) - Мальмё (Швеция)
- Рома (Италия) - Гент (Бельгия)
- Рейнджерс (Шотландия) - Брага (Португалия)
Также как и во время жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА разводил клубы из одной лиги и клубы, игравшие в одной группе. Первые матчи 1/16 финала состоятся 20 февраля, ответные - 27 февраля. Финал Лиги Европы сезона-2019/2020 состоится 27 мая в Гданьске.