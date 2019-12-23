ВИАгра для латвийского баскетболиста Тиммы

Одной из самых обсуждаемых тем в мире шоу-бизнеса в 2019 году стал роман 37-летней экс-солистки группы "ВИА Гра" Анны Седоковой и 27-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.
В конце лета латвийскому баскетболисту стали приписывать роман с бывшей солисткой группы "ВИА Гра" Анной Седоковой.
5 сентября, латвийский баскетболист Янис Тимма, играющий в российском клубе "Химки", публично объявил о разводе с мамой своего сына Кристиана - Саной, что еще больше подогрело интерес общественности.
Всё стало понятно, когда в "сторис" Анны появилось короткое видео, сделанное на игре баскетбольного клуба "Химки". В нем принимал участие и новый возлюбленный звезды.
Отношения с латвийским баскетболистом Анна Седокова подтвердила в начале октября, после чего пара стала на перебой делиться трогательными совместными фото. Певица стала посещать практически все матчи Тиммы, а спортсмен посещал с ней радиостанции и различные мероприятия.
После того, как скрывать стало нечего, латвийский баскетболист, игрок подмосковного клуба "Химки" Янис Тимма официально развелся со своей супругой и матерью его сына Саной.
В настоящее время общественность активно делится догадками о том, что популярная украинская певица ждёт ребенка от своего возлюбленного.
Can a day be more special than all the special day I’ve spent with you? Yes, it can: Happy Birthday, my love. Remember to blow your candles & make a wish! It can be anything, but don’t spend your wish on asking for me to love you more. Because that’s nearly impossible! One more time - Happy Birthday, my true love. 🎁❤️
Сама Седокова слухи о своей беременности не отрицает.