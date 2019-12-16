Коалиция договорилась учредить новое ГАО "Ventas osta"

Министр сообщения Талис Линкайтс после заседания коалиции сообщил журналистам, что принято решение передать на рассмотрение в Кабинет министров распоряжение о создании нового ГАО, которое будет управлять портом. Также достигнута договоренность внести в правительство и Сейм поправки к закону "О портах" и закону о Вентспилсском свободном порте, чтобы юридически передать функции новому ГАО.

"Наша задача - как можно быстрее создать новую структуру, которая будет вправе заключать договоры с арендаторами на территории порта и судовыми агентами, чтобы обеспечить заход судов в порт", - сказал министр.

Новое ГАО планируется назвать Ventas osta, и в его совет войдут представители, делегированные четырьмя министерствами. Нынешнее управление Вентспилсского свободного порта пока планируется сохранить для передачи новому ГАО всех активов порта.

Предполагается, что члены совета будут назначены сразу, без конкурса. "У нас чрезвычайная ситуация, и ее необходимо решать. Сразу назначим членов совета", - сказал Линкайтс, напомнив, что до 1 июля следующего года в Сейм должна быть подана концепция об изменении системы управления портами, которая предполагает также совершенствование процедуры назначения членов советов и правлений портов.

Кандидатов в совет нового ГАО Линкайтс не назвал, но отметил, что это вопрос нескольких дней.

Министр сообщения подчеркнул, что хозяйственная деятельность в Вентспилсском порту в настоящее время происходит, но существует неопределенность и неуверенность в будущем. "Наша обязанность - как можно быстрее обеспечить правовую определенность, чтобы с 1 января вся хозяйственная деятельность порта была передана новой структуре", - сказал Линкайтс.

Он сообщил, что предпринимаются все усилия, чтобы на новое ГАО не распространялись санкции США. Также, по словам главы Минсообщения, поддерживаются постоянные контакты с должностными лицами США. "Это двусторонний процесс, в рамках которого мы информируем их о наших решениях и выслушиваем их мнение о том, достаточно ли этих решений", - сказал министр.

Несмотря на то, что ранее было принято решение о переходе под госконтроль не только Вентспилсского, но и Рижского свободного порта, новое ГАО будет создано только в Вентспилсе.

"На наш взгляд, мы предприняли достаточные меры для того, чтобы считать, что [Рижский] порт не подвержен санкциям", - сказал Линкайтс.

Как сообщалось, 9 декабря Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) на основании т. н. закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе против мэра Вентспилса Айвара Лембергса. OFAC назвало четыре организации, принадлежащие Лембергсу или подконтрольные ему, к которым также относятся санкции. Это управление Вентспилсского свободного порта, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса.