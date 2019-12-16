Украинского футболиста довели до слёз из-за обвинений в нацизме

На протяжении первого тайма фанаты "Райо Вальекано" скандировали кричалки в адрес украинского футболиста, обзывая того нацистом. Сообщается, что игроку также были посвящены оскорбительные баннеры.

Арбитру встречи даже пришлось на несколько минут остановить матч, а по громкой связи болельщикам было сделано предупреждение. К сожалению, это не помогло. По информации АВС, в раздевалке нападающий заплакал.

После перерыва футболисты "Альбасете" поддержали своего одноклубника и отказались выходить на поле. Арбитр принял решение, что матч не будет доигран.

После этого инцидента Лига на своём официальном сайте выступила с заявлением, в котором поддержала решение арбитра остановить матч, а также подчеркнула, что работает над искоренением насилия, расизма и ксенофобии в испанском футболе. Действия фанатов осудил также президент футбольного клуба "Райо Вальекано" Рауль Мартин Прес.

В 2017 году Зозуля был арендован именно "Райо Вальекано", но фанаты выступили против этого трансфера, утверждая, что 30-летний футболист придерживается неонацистских взглядов. К такому выводу фанаты пришли из-за поддержки Зозулей украинской армии в вооруженном конфликте на Донбассе, а также фотографии, на которой игрок стоит с шарфом с изображением лидера украинских националистов Степана Бандеры.