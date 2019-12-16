Омбудсмен: голосование депутатов Сейма по госбюджету следующего года является антиконституционным

Как заявила агентству LETA руководитель отдела коммуникации и международного сотрудничества Бюро госуполномоченного по правам человека Рута Силиня, омбудсмен рассматривает возможность обращения в Конституционный суд по вопросу несоответствия Конституции раздела госбюджета, который затрагивает вопрос оплаты труда работников здравоохранения.

По мнению омбудсмена, решение Сейма является антиконституционным по нескольким причинам. Не были соблюдены несколько основных принципов правового государства, закрепленных в 1-й статье Конституции - принцип верховенства закона, принцип правовой определенности и принцип защиты законных ожиданий, а также была проигнорирована вторая часть 111-й статьи Регламента Сейма.

Согласно Регламенту Сейма, если принимаемый законопроект входит в конфликт с действующими законами, парламент должен обеспечить одновременное вступление в силу нового закона или отдельных его частей и соответствующих поправок к предыдущему закону.

Принцип верховенства закона гласит, что каждый подчиняется закону и должен соблюдать действующие правовые нормы.

Принцип правовой определенности налагает на государство обязательство обеспечивать определенность и стабильность правовых отношений, а также соблюдать принцип защиты законных ожиданий, чтобы способствовать доверию людей к государству и закону.

Омбудсмен считает, что сложившаяся ситуация нанесла значительный вред обществу и создала "серьезные конституционные риски", поэтому Янсонс в настоящее время рассматривает возможность обращения в Конституционный суд.