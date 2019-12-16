Горячее фото и нежные слова: Седокова в день рождения обратилась к поклонникам

Популярная украинская певица, актриса, теле- и радиоведущая, солистка "золотого" состава группы "ВИА Гра" Анна Седокова сегодня, 16 декабря, отмечает свое 37-летие.
По такому случаю знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram соблазнительное фото, которое сопроводила нежными словами.
"Сегодня у меня День Рождения! И тут мог бы быть длинный текст о счастье и возрасте. Об осознании и пути, но
я просто хочу сказать спасибо. За возможность быть услышанной, менять судьбы, украшать жизни, любить и быть любимой. Спасибо! Я вас крепко крепко обнимаю",
- обратилась к подписчикам Анна.
Напомним, на днях возлюбленный Седоковой - латвийский баскетболист Янис Тимма публично признался в глубоких чувствах к ней.