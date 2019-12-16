Пуце не надеется, что законопроект о роспуске Рижской думы рассмотрят до конца года

После заседания коалиционных партий министр сообщил журналистам, что сегодня представители министерства консультировались с юристами Государственной канцелярии, чтобы уточнить аннотацию к законопроекту и устранить недочеты.

Планируется, что вопрос о передаче законопроекта на рассмотрение парламентским комиссиям Сейм может рассмотреть на внеочередном заседании в среду, 18 декабря.

"Я не ожидаю, что законопроект будет рассмотрен полностью еще в этом году", - сказал Пуце.

Предполагается, что досрочные внеочередные выборы столичной думы могут состояться в течение двух месяцев после принятия решения о ее роспуске. Если вначале было предусмотрено, что выборы могут состояться 29 февраля, то в настоящее время рассматривается возможность их проведения в марте.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш со своей стороны подчеркнул, что правительство дважды было вынуждено принимать решение о введении чрезвычайного положения в столице и продлении его сроков, так как Рижская дума не в состоянии обеспечить "такие элементарные вещи, как утилизация отходов".