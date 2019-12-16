В странах Балтии продолжают снижаться цены на электроэнергию

9-15 декабря цена в литовской зоне биржи "Nord Pool" составила 38,8 евро за мегаватт-час. Почти столько же электроэнергия стоила в Латвии и Эстонии. В системе биржи Nord Pool цена снизилась на 4% до 36,9 евро за мегаватт-час.