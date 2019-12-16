Пн, 16.12.2019
Мне нравится эта неразбериха рынка, то, что здесь нет этого пафоса, наклеенных улыбок. Когда разговариваешь с человеком, общаешься, понимаешь, что сейчас у всех свои сложности. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке

В странах Балтии продолжают снижаться цены на электроэнергию

Электролинии

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Средняя цена на электроэнергию на прошлой неделе по сравнению с предыдущей неделей во всех балтийских странах снизилась на 7%. Цены снижались вторую неделю подряд, сообщает литовская компания Litgrid.

9-15 декабря цена в литовской зоне биржи "Nord Pool" составила 38,8 евро за мегаватт-час. Почти столько же электроэнергия стоила в Латвии и Эстонии. В системе биржи Nord Pool цена снизилась на 4% до 36,9 евро за мегаватт-час.

По сообщению Litgrid, на снижение цен в балтийских странах повлияло общее снижение цен на электроэнергию в регионе, а также сохранение равномерного потребления электроэнергии.

На понижение цены также повлиял рост генерации электроэнергии на ветряных установках, более теплая погода и снижение стоимости квот на загрязняющие выбросы.

Три страны Балтии выработали на прошлой неделе 53% (323 гигаватт-часа) своего энергопотребления.

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