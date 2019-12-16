В странах Балтии продолжают снижаться цены на электроэнергию

Средняя цена на электроэнергию на прошлой неделе по сравнению с предыдущей неделей во всех балтийских странах снизилась на 7%. Цены снижались вторую неделю подряд, сообщает литовская компания Litgrid.
9-15 декабря цена в литовской зоне биржи "Nord Pool" составила 38,8 евро за мегаватт-час. Почти столько же электроэнергия стоила в Латвии и Эстонии. В системе биржи Nord Pool цена снизилась на 4% до 36,9 евро за мегаватт-час.
По сообщению Litgrid, на снижение цен в балтийских странах повлияло общее снижение цен на электроэнергию в регионе, а также сохранение равномерного потребления электроэнергии.
На понижение цены также повлиял рост генерации электроэнергии на ветряных установках, более теплая погода и снижение стоимости квот на загрязняющие выбросы.
Три страны Балтии выработали на прошлой неделе 53% (323 гигаватт-часа) своего энергопотребления.