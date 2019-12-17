Какие подарки нельзя дарить на Новый год 2020
Дарить подарки на Новый год - давняя традиция, однако их нужно выбирать с умом. В год Белой Металлической Крысы не все презенты принесут счастье, более того - некоторые из них могут стать причиной неудач для тех, кому они будут преподнесены.
Подарки на Новый год стоит выбирать таким образом, чтобы они не только принесли радость тем, кому предназначены, но и пришлись по душе покровителю (или покровительнице) года. В 2020 году это, как известно, будет Белая Металлическая Крыса. Эксперты рассказали, какие презенты ей могут не понравиться, а также напомнили о том, что 2020-й будет високосным, и это тоже надо учесть при выборе подарков.
Что не подойдет в качестве подарка на Новый год Крысы
Крыса - хозяйственное животное, поэтому вряд ли обрадуется каким-либо безделушкам.
Сувениры или подарки, придуманные и сделанные наспех, принесут лишь разочарование, причем не только тем, кому они предназначены, но и самому дарителю.
Не стоит дарить средства личной гигиены. Крыса не сторонница частых водных процедур, да и подарки в виде шампуней, дезодорантов и гелей для душа вряд ли будут пределом мечтаний. Исключение могут составить редкие средства, если даритель точно знает о потребностях своего близкого или приятеля.
Дарить в год Крысы живых грызунов - не просто плохой тон. Животными нельзя распоряжаться так, как неживыми предметами, ведь за ними нужен уход, и далеко не все готовы стать хозяевами таких "подарков".
Не стоит дарить парфюмерную продукцию. Хозяйка 2020 года чувствительна к запахам, поэтому вряд ли оценит такой презент.
Если близкому человеку действительно хочется получить в качестве подарка новый аромат, стоит приобрести подарочную карту в нужный магазин.
Под запретом в списке презентов на Новый 2020 год также фигурки кошек, а тем более - живые усатые-полосатые. Как известно, крысы не в ладах с этими животными, поэтому такой выбор их просто оскорбит и, соответственно, вряд ли принесет удачу.
Крыса не приемлет вредные привычки, поэтому отдавать предпочтение алкогольной и табачной продукции тоже не стоит. Кроме того,
стоит исключить из списка подарков трубки, бокалы, рюмки. Все, что так или иначе связано с вредными привычками, не принесет счастья в 2020 году.
А еще Белая Металлическая Крыса не любит дорогие, но бесполезные подарки, поэтому их также стоит исключить. Расточительность и желание похвастаться своим материальным положением не принесет дарителю ничего хорошего.
Какие подарки нельзя дарить в високосный год
В високосный год стоит избегать следующих презентов:
- зеркала. В случае, если такой подарок разобьется, несчастья будут преследовать как дарителя, так и того, кому был предназначен презент. Кроме того, зеркало может отражать отрицательную энергетику, что также не принесет счастья;
- свечи. Такой подарок будет символом бед и неприятностей, а также может стать причиной обострения хронических заболеваний.
По поверьям, свечи являются элементом похоронных церемоний, а в високосном году негатив способен приумножаться, неся разочарования;
- острые, режущие и колющие предметы. Ножи, ножницы, вилки, спицы, крючки, иголки - все, что может поранить, - не стоит дарить в високосный год, чтобы избежать беды. Такие подарки могут не только рассорить даже самых близких людей, но и стать причиной серьезных травм;
- Носовые платки, жемчуг, носки. Эти вещи принесут лишь неприятности, касающиеся быта, а также станут причиной размолвок с близкими.
Несмотря на то, что существует множество предостережений, выбранный вами подарок принесет счастье, если верить в лучшее и дарить именно то, о чем мечтает близкий вам человек. Поверьте, все добрые пожелания и искренняя забота будут по достоинству оценены хозяйкой года, кем бы она ни была.
Подготовлено по материалам dailyhoro.ru.