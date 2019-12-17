Какие подарки нельзя дарить на Новый год 2020

Подарки на Новый год стоит выбирать таким образом, чтобы они не только принесли радость тем, кому предназначены, но и пришлись по душе покровителю (или покровительнице) года. В 2020 году это, как известно, будет Белая Металлическая Крыса. Эксперты рассказали, какие презенты ей могут не понравиться, а также напомнили о том, что 2020-й будет високосным, и это тоже надо учесть при выборе подарков.

Что не подойдет в качестве подарка на Новый год Крысы

Крыса - хозяйственное животное, поэтому вряд ли обрадуется каким-либо безделушкам.

Сувениры или подарки, придуманные и сделанные наспех, принесут лишь разочарование, причем не только тем, кому они предназначены, но и самому дарителю.

Не стоит дарить средства личной гигиены. Крыса не сторонница частых водных процедур, да и подарки в виде шампуней, дезодорантов и гелей для душа вряд ли будут пределом мечтаний. Исключение могут составить редкие средства, если даритель точно знает о потребностях своего близкого или приятеля.

Дарить в год Крысы живых грызунов - не просто плохой тон. Животными нельзя распоряжаться так, как неживыми предметами, ведь за ними нужен уход, и далеко не все готовы стать хозяевами таких "подарков".

Не стоит дарить парфюмерную продукцию. Хозяйка 2020 года чувствительна к запахам, поэтому вряд ли оценит такой презент.

Если близкому человеку действительно хочется получить в качестве подарка новый аромат, стоит приобрести подарочную карту в нужный магазин.

Под запретом в списке презентов на Новый 2020 год также фигурки кошек, а тем более - живые усатые-полосатые. Как известно, крысы не в ладах с этими животными, поэтому такой выбор их просто оскорбит и, соответственно, вряд ли принесет удачу.

Крыса не приемлет вредные привычки, поэтому отдавать предпочтение алкогольной и табачной продукции тоже не стоит. Кроме того,

стоит исключить из списка подарков трубки, бокалы, рюмки. Все, что так или иначе связано с вредными привычками, не принесет счастья в 2020 году.

А еще Белая Металлическая Крыса не любит дорогие, но бесполезные подарки, поэтому их также стоит исключить. Расточительность и желание похвастаться своим материальным положением не принесет дарителю ничего хорошего.

Какие подарки нельзя дарить в високосный год

В високосный год стоит избегать следующих презентов:

зеркала. В случае, если такой подарок разобьется, несчастья будут преследовать как дарителя, так и того, кому был предназначен презент. Кроме того, зеркало может отражать отрицательную энергетику, что также не принесет счастья;

В случае, если такой подарок разобьется, несчастья будут преследовать как дарителя, так и того, кому был предназначен презент. Кроме того, зеркало может отражать отрицательную энергетику, что также не принесет счастья; свечи. Такой подарок будет символом бед и неприятностей, а также может стать причиной обострения хронических заболеваний.

По поверьям, свечи являются элементом похоронных церемоний, а в високосном году негатив способен приумножаться, неся разочарования;

острые, режущие и колющие предметы. Ножи, ножницы, вилки, спицы, крючки, иголки - все, что может поранить, - не стоит дарить в високосный год, чтобы избежать беды. Такие подарки могут не только рассорить даже самых близких людей, но и стать причиной серьезных травм;

Ножи, ножницы, вилки, спицы, крючки, иголки - все, что может поранить, - не стоит дарить в високосный год, чтобы избежать беды. Такие подарки могут не только рассорить даже самых близких людей, но и стать причиной серьезных травм; Носовые платки, жемчуг, носки. Эти вещи принесут лишь неприятности, касающиеся быта, а также станут причиной размолвок с близкими.

Несмотря на то, что существует множество предостережений, выбранный вами подарок принесет счастье, если верить в лучшее и дарить именно то, о чем мечтает близкий вам человек. Поверьте, все добрые пожелания и искренняя забота будут по достоинству оценены хозяйкой года, кем бы она ни была.