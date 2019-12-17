Извержение вулкана в Новой Зеландии: известны имена всех погибших

Последними официально идентифицированными жертвами, имена которых были названы во вторник, 17 декабря, после длительной судебной медицинской экспертизы, являются граждане Австралии Ричард Аарон Элзер и Джулия Ричардс, а также гражданка США с постоянным местом жительства в Австралии Барбара Джин Холандер.

Извержение произошло 9 декабря, когда на острове находились 47 человек - туристы из Австралии, Новой Зеландии, Малайзии, Великобритании, Китая, США и Германии, а также местные гиды. Большинство погибших - австралийцы.

Официальное число погибших составляет 18 человек, включая двух пропавших без вести, которых все еще ищут в прибрежных водах Уайт-Айленда, но их уже считают мертвыми. Полиция сообщила, что этими людьми являются австралийка Вайнона Джейн Ленгфорд и гражданин Новой Зеландии Хейден Брайан Маршал-Инмен.

"Процесс идентификации жертв катастрофы завершен", - указали стражи порядка.

Идентифицированы все погибшие, названы и их имена, за исключением одной жертвы, которая скончалась в больнице Сиднея. Семья погибшей персоны потребовала не разглашать ее персональные данные.

Из 18 погибших по крайней мере 12 были австралийцами, еще трое были гражданами США, которые постоянно проживали в Австралии.

СМИ сообщили, что скончавшийся в сиднейской больнице мужчина также был австралийцем. Оставшиеся две жертвы были гражданами Новой Зеландии, которые работали гидами у этого вулкана.

Органы власти ведут расследование, чтобы выяснить, почему туристическим фирмам было разрешено везти посетителей к вулкану через несколько дней после того, как ученые повысили уровень его опасности.

Официальное расследование в связи с извержением вулкана может длиться целый год, сообщила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, указав, что в результате потенциально могут быть применены наказания в виде тюремных сроков на пять лет.