Сооснователь "Белых касок" умер после падения из окна своей квартиры

Как отмечается в докладе Института судебной медицины Турции, Ле Мезюрье скончался от травм, которые он получил в результате падения. Следов ДНК другого человека на теле покойного обнаружено не было.

Цифровые носители Ле Мезюрье проверяют специалисты отдела по борьбе с киберпреступлениями.

Труп бывшего британского офицера был обнаружен более месяца назад - 11 ноября - около его дома в Стамбуле.

По данным Daily Sabah, Ле Мезюрье упал с высоты семи метров, предварительно пройдя десять метров по наклонной крыше. Издание сообщало, что погибший мог пытаться скрыться от преследователя.

Британская газета The Independent писала, что покойный долго страдал от стресса и депрессии.