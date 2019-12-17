Вт, 17.12.2019
На рынке я работаю тринадцать лет, за эти годы он очень изменился. Если пройтись по рынку перед привокзальной площадью - по эдакому Шанхаю - можно узнать, каким от был в 90-х. Он весь состоял из таких будочек. Народа здесь было много - это меня и привлекло. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке

Сооснователь "Белых касок" умер после падения из окна своей квартиры

ФОТО: AFP/AP/Scanpix

Бывший британский солдат Джеймс Ле Мезюрье, который является одним из основателей организации "белые каски" в Сирии, скончался в ноябре в Турции после падения из окна своей квартиры. Такой вывод сделали турецкие органы власти, пишет РБК со ссылкой на местную газету Hurriyet. 

Как отмечается в докладе Института судебной медицины Турции, Ле Мезюрье скончался от травм, которые он получил в результате падения. Следов ДНК другого человека на теле покойного обнаружено не было. 

Цифровые носители Ле Мезюрье проверяют специалисты отдела по борьбе с киберпреступлениями. 

Труп бывшего британского офицера был обнаружен более месяца назад - 11 ноября - около его дома в Стамбуле. 

По данным Daily Sabah, Ле Мезюрье упал с высоты семи метров, предварительно пройдя десять метров по наклонной крыше. Издание сообщало, что погибший мог пытаться скрыться от преследователя. 

Британская газета The Independent писала, что покойный долго страдал от стресса и депрессии. 

МИД РФ отрицал любые "намеки" британской прессы на причастность Кремля к смерти Ле Мезюрье. 

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