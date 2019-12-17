Сооснователь "Белых касок" умер после падения из окна своей квартиры

Бывший британский солдат Джеймс Ле Мезюрье, который является одним из основателей организации "белые каски" в Сирии, скончался в ноябре в Турции после падения из окна своей квартиры. Такой вывод сделали турецкие органы власти, пишет РБК со ссылкой на местную газету Hurriyet.
Как отмечается в докладе Института судебной медицины Турции, Ле Мезюрье скончался от травм, которые он получил в результате падения. Следов ДНК другого человека на теле покойного обнаружено не было.
Цифровые носители Ле Мезюрье проверяют специалисты отдела по борьбе с киберпреступлениями.
Труп бывшего британского офицера был обнаружен более месяца назад - 11 ноября - около его дома в Стамбуле.
По данным Daily Sabah, Ле Мезюрье упал с высоты семи метров, предварительно пройдя десять метров по наклонной крыше. Издание сообщало, что погибший мог пытаться скрыться от преследователя.
Британская газета The Independent писала, что покойный долго страдал от стресса и депрессии.
МИД РФ отрицал любые "намеки" британской прессы на причастность Кремля к смерти Ле Мезюрье.