Илью Ковальчука выставили из "Лос-Анджелеса", но в Россию он пока не собирается

Клуб Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" выставил российского форварда Илью Ковальчука на драфт отказов. Об этом сообщает официальный сайт калифорнийской команды.
Ковальчук был выведен из состава команды больше месяца назад и пропустил 18 матчей в НХЛ. "Чемпионат" сообщает, что претензии к хоккеисту были только игровыми и форвард продолжал тренировать с командой.
В текущем сезоне 36-летний Ковальчук успел набрать 9 очков (3+6) в 17 матчах при показатели полезности "-10".
После расторжения контракта с "Лос-Анджелесом" Ковальчук станет неограниченно свободным агентом, но возвращаться в Континентальную Хоккейную Лигу (КХЛ) игрок не собирается и хочет продолжить карьеру за океаном.
"Он вместе с североамериканскими агентами старается найти команду, в которой будет бороться за Кубок Стэнли", - утверждает источник агентства "Р-Спорт".
Ковальчук перешел в "Кингз" летом 2018 года, подписав контракт на три года. До этого он играл в НХЛ за "Атланту" и "Нью-Джерси", а также шесть лет провёл в составе санкт-петербургского СКА, с которым дважды выиграл Кубок Гагарина.