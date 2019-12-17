Илью Ковальчука выставили из "Лос-Анджелеса", но в Россию он пока не собирается

Ковальчук был выведен из состава команды больше месяца назад и пропустил 18 матчей в НХЛ. "Чемпионат" сообщает, что претензии к хоккеисту были только игровыми и форвард продолжал тренировать с командой.

В текущем сезоне 36-летний Ковальчук успел набрать 9 очков (3+6) в 17 матчах при показатели полезности "-10".

После расторжения контракта с "Лос-Анджелесом" Ковальчук станет неограниченно свободным агентом, но возвращаться в Континентальную Хоккейную Лигу (КХЛ) игрок не собирается и хочет продолжить карьеру за океаном.

"Он вместе с североамериканскими агентами старается найти команду, в которой будет бороться за Кубок Стэнли", - утверждает источник агентства "Р-Спорт".