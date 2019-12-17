Вт, 17.12.2019
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Илью Ковальчука выставили из "Лос-Анджелеса", но в Россию он пока не собирается

Илья Ковальчук

ФОТО: AFP/SCANPIX

Клуб Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" выставил российского форварда Илью Ковальчука на драфт отказов. Об этом сообщает официальный сайт калифорнийской команды.

Ковальчук был выведен из состава команды больше месяца назад и пропустил 18 матчей в НХЛ. "Чемпионат" сообщает, что претензии к хоккеисту были только игровыми и форвард продолжал тренировать с командой.

В текущем сезоне 36-летний Ковальчук успел набрать 9 очков (3+6) в 17 матчах при показатели полезности "-10".

После расторжения контракта с "Лос-Анджелесом" Ковальчук станет неограниченно свободным агентом, но возвращаться в Континентальную Хоккейную Лигу (КХЛ) игрок не собирается и хочет продолжить карьеру за океаном.

"Он вместе с североамериканскими агентами старается найти команду, в которой будет бороться за Кубок Стэнли", - утверждает источник агентства "Р-Спорт".

Ковальчук перешел в "Кингз" летом 2018 года, подписав контракт на три года. До этого он играл в НХЛ за "Атланту" и "Нью-Джерси", а также шесть лет провёл в составе санкт-петербургского СКА, с которым дважды выиграл Кубок Гагарина.

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