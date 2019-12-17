"Вечно молодая" 89-летняя бабушка поделилась секретами красоты

В 2014 году у Жозефины Левенштейн умер муж Руперт, с которым она прожила в браке 57 лет. Овдовев, женщина выработала для себя строгий распорядок дня. "В 8:30 утра я ем на завтрак две столовые ложки гранолы или тост с джемом, - приводит ее слова издание. - Затем я час гуляю с собакой и десять минут занимаюсь спортом. Обед - мой основной прием пищи. После него я позволяю себе час-полтора отдохнуть. Телевизор я смотрю уже после 17:00".