"Вечно молодая" 89-летняя бабушка поделилась секретами красоты

89-летняя жительница английского города Ричмонда поделилась секретами своей красоты и моложавости с изданием Daily Mail.
В 2014 году у Жозефины Левенштейн умер муж Руперт, с которым она прожила в браке 57 лет. Овдовев, женщина выработала для себя строгий распорядок дня. "В 8:30 утра я ем на завтрак две столовые ложки гранолы или тост с джемом, - приводит ее слова издание. - Затем я час гуляю с собакой и десять минут занимаюсь спортом. Обед - мой основной прием пищи. После него я позволяю себе час-полтора отдохнуть. Телевизор я смотрю уже после 17:00".
Оставаться в форме, как говорит британка, ей помогает ежедневная игра на пианино.
"Я уделяю этому два часа в день, несмотря на слабое зрение. Занятия на пианино - способ разбавить серые будни. Для меня это медитация осознанности",
- признается женщина.
Для ухода за кожей она пользуется бюджетным кремом. "Я использую его каждый день утром и вечером с самой юности", - отметила бабушка двух внуков-подростков, добавив, что для особых случаев наносит на лицо тональную крем-пудру и красит губы помадой.
Британка также подчеркнула, что оставаться молодой ей помогают друзья, которым около 50 лет - ровесники ее дочери.
"Мы часто путешествуем вместе, вот недавно посетили знакомых в Ирландии. А еще я люблю устраивать дома концерты. Как правило, в год я организовываю три званых ужина",
- заключила Левенштейн.