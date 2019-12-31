Чемпионка Европы по фитнесу стала звездой после того, как её ноги едва не сломали лицо Михаилу Галустяну

Валерия стала участницей шоу, в котором главными героями были Михаил Галустян и Демис Карибидис. Галустяну выпало задание написать комментарий под постом Надежды Бабкиной в Instagram, но так как этот комментарий был слишком жёстким, комик не смог этого сделать, поэтому по задумке шоу он должен был понести наказание.

Именно исполнительницей наказания и выступила Валерия Меркулова, которая должна была на протяжении 30 секунд сжимать голову комика ногами под музыку Петра Чайковского. Наказание называлось "Щелкуни" и выглядело так:

ФОТО: скриншот с youtube.com

Стоит отдать должное Галустяну, который выдержал это наказание, несмотря на то, что ему явно было больно.

После этого наказания Галустян обнял девушку и попросил назвать своё имя в Instagram, чтобы подписаться на спортсменку. Примеру известного комика последовали и многие зрители шоу, которые также вступили в ряды подписчиков Валерии.

На момент записи Comment Out у Меркуловой было 1847 подписчиков, а сейчас их около 20 тысяч.