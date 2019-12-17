Праздник к нам приходит! В Кабинете министров зажгли рождественскую елку
Премьер-министр Кришьянис Кариньш и министры во вторник, 17 декабря, зажгли рождественскую елочку в здании правительства.
В мероприятии участвовали также работники Госканцелярии, выступил фольклорный коллектив Suitu sievas.
Кариньш выразил благодарность присутствующим за работу в этом году, а также упомянул критиков правительства, отметив, что критика помогает Кабинету министров работать лучше.
Галерея: В Кабинете министров зажгли рождественскую елку