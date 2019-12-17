Вт, 17.12.2019
Это рынок. Никогда не угадаешь, сделает ли покупку тот или иной клиент. У меня был случай - я сам работал, подошел мужчина - весь грязный, лохматый, может в похмелья. И он купил у меня дорогущую вещь! У меня был шок. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке

Праздник к нам приходит! В Кабинете министров зажгли рождественскую елку
Фото

Премьер-министр Кришьянис Кариньш.

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш и министры во вторник, 17 декабря, зажгли рождественскую елочку в здании правительства.

В мероприятии участвовали также работники Госканцелярии, выступил фольклорный коллектив Suitu sievas.

Кариньш выразил благодарность присутствующим за работу в этом году, а также упомянул критиков правительства, отметив, что критика помогает Кабинету министров работать лучше.
 

Галерея: В Кабинете министров зажгли рождественскую елку

Читать также

Актуально

НАВЕРХ