Хабиб на верблюде, Остапенко на Кипре. Как проводят отпуск известные спортсмены?

Для некоторых видов спорта сезон подошёл к концу - кто-то готовится к новым стартам и соревнованиям, а кто-то греется на солнышке и отдыхает от насыщенного года. Давайте заглянем в Instagram известных спортсменок и спортсменов и посмотрим, чем они занимаются, пока мы трудимся на своих любимых работах.
Мы заглянули в Instagram известных теннисисток и рассмотрели, у кого этой осенью был самый яркий купальник, кто нарушал диету и какой необычный туристический маршрут выбрала Мария Шарапова.
Кроме того, мы оценили девушек из боевых видов спорта, которые только на ринге такие опасные, а в жизни - милашки.
Было бы нечестно обойти вниманием и Instagram известных спортсменов. Как готовится к предстоящему поединку Конор Макгрегор и зачем Хабиб Нурмагомедов оседлал верблюда? Листайте и вы всё увидите своими глазами!