Хабиб на верблюде, Остапенко на Кипре. Как проводят отпуск известные спортсмены?

Для некоторых видов спорта сезон подошёл к концу - кто-то готовится к новым стартам и соревнованиям, а кто-то греется на солнышке и отдыхает от насыщенного года. Давайте заглянем в Instagram известных спортсменок и спортсменов и посмотрим, чем они занимаются, пока мы трудимся на своих любимых работах.