Чт, 19.12.2019
На рынке можно встретить разных людей. Не могу сказать, какие они. Бывает, что одно время, на протяжение месяца попадаются злые. А в другом месяце приходят открытые, добрые люди. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке

Хабиб на верблюде, Остапенко на Кипре. Как проводят отпуск известные спортсмены?

Продолжение статьи
1 / 5
Далее
Теннисистки хвастаются купальниками и едят бургеры

Дарья Клишина

ФОТО: instagram.com/dariaklishina

Для некоторых видов спорта сезон подошёл к концу - кто-то готовится к новым стартам и соревнованиям, а кто-то греется на солнышке и отдыхает от насыщенного года. Давайте заглянем в Instagram известных спортсменок и спортсменов и посмотрим, чем они занимаются, пока мы трудимся на своих любимых работах.

Мы заглянули в Instagram известных теннисисток и рассмотрели, у кого этой осенью был самый яркий купальник, кто нарушал диету и какой необычный туристический маршрут выбрала Мария Шарапова.

Кроме того, мы оценили девушек из боевых видов спорта, которые только на ринге такие опасные, а в жизни - милашки. 

Было бы нечестно обойти вниманием и Instagram известных спортсменов. Как готовится к предстоящему поединку Конор Макгрегор и зачем Хабиб Нурмагомедов оседлал верблюда? Листайте и вы всё увидите своими глазами!

Продолжение статьи
1 / 5
Далее
Теннисистки хвастаются купальниками и едят бургеры

Читать также

Актуально

НАВЕРХ