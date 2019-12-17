Ваш месяц рождения имеет свой цвет: узнайте, какой и что это значит

Астролог и нумеролог Мишель Бернхардт говорит: "Цветострология определяет цвет, который должен или может помочь вам прийти к равновесию".

Хотя вам вовсе не обязательно быть привязанным к единственному цвету. Вы можете присматриваться к цветам других месяцев, чтобы понять, чего вам не хватает и как это можно использовать.

По словам Мишель, это своего рода "лечение цветом". Например, если вам не хватает спокойствия, добавьте в свою жизнь больше синевы сентября.

Эксперт утверждает, что каждый из цветов обладает своей особенной энергетикой, которую можно использовать самыми разными способами. Например, вы можете носить его на себе, медитировать на него или просто окружить себя предметами определенного цвета. Будьте креативны в этом вопросе.

Даже если вы не используете цветострологию в данных целях, она все равно способствует самоанализу, поскольку вы в любом случае задаетесь вопросом, чего вам не хватает.

Кроме того, наверняка каждому интересно узнать, какие цвета ему покровительствуют, что они говорят о вас и о тех, кто родился в эти месяцы.

Январь

Цвет: карамельный

Особенности: логичность, практичность, приземленность.

Когда использовать: когда вам не хватает стабильности и чувства ответственности.

Значение: с помощью дисциплины и стойкости этот цвет не дает нашим амбициям оторваться от земли.

Февраль

Цвет: насыщенный сиреневый

Особенности: вдохновение, воображение, воодушевление.

Когда использовать: когда вы чувствуете эмоциональную зацикленность.

Значение: яркий сиреневый цвет помогает нам постичь дух человечности и позволяет породниться с теми, кто нас окружает.

Март

Цвет: "чистая вода"

Особенности: сострадательность, интуитивность, скрытность.

Когда использовать: когда вы нуждаетесь во вдохновении, хотите услышать свой внутренний голос или поднять дух.

Значение: будучи сказочным и иллюзорным, это цвет помогает соединить между собой сознательный и подсознательный миры.

Апрель

Цвет: ярко-красный

Особенности: пламенность, энергичность, страстность, храбрость.

Когда использовать: когда вы нуждаетесь в приливе энергии, силе и бесстрашии.

Значение: этот цвет поддерживает энтузиазм человека и его стремление побеждать, давая ему конкурентное преимущество в состязаниях.

Май

Цвет: травянистый зеленый

Особенности: стабильность, процветание, омоложение.

Когда использовать: если вы хотите достичь баланса силы и сущности.

Значение: уверенный и полный жизни, данный цвет способствует исцелению и стабильности.

Июнь

Цвет: золотой

Особенности: стимулирующий, блистательный, вдохновляющий.

Когда использовать: когда вам нужна помощь с общением и запоминанием.

Значение: заряжающий энергией и силой, этот цвет наполнен лучезарным светом.

Июль

Цвет: светло-коралловый

Особенности: заботливость, нежность, восприимчивость.

Когда использовать: когда вы нуждаетесь в эмоциональном исцелении, заботе и любви со стороны окружающих, особенно во времена перемен или душевных травм.

Значение: нежный коралловый цвет ассоциируется с женственной энергией и повышает восприимчивость. С его помощью жизнь наполняется любовью и безмятежностью.

Август

Цвет: оранжевый

Особенности: лучезарность, уверенность, сила.

Когда использовать: если вы страдаете от застенчивости, хотите стать креативнее и больше радоваться жизни.

Значение: благородный и великий, этот цвет ассоциируется с могуществом.

Сентябрь

Цвет: черничный синий

Особенности: проницательный, мудрый, творческий.

Когда использовать: когда вы нуждаетесь в покое и помощи в упорядочении своей жизни.

Значение: этот божественный и очаровательный цвет отождествляется с красотой, невинностью и мудростью.

Октябрь

Цвет: лазурный

Особенности: спокойствие, равновесие.

Когда использовать: если вы жаждете обрести мир, успокоиться и достичь баланса между тем, что даете, и тем, что получаете.

Значение: лазурный цвет воплощает в себе саму сущность мира и безмятежности, одновременно вдохновляя человека быть сильным и действовать решительно.

Ноябрь

Цвет: бордовый

Особенности: страстный, мотивирующий, активный.

Когда использовать: когда вам нужна помощь пережить сложный переходной период, избавиться от эмоционального блока или повысить либидо.

Значение: сильный и страстный, этот цвет способствует глубине, силе чувств и любви.

Декабрь

Цвет: темно-бирюзовый

Особенности: просветленность, ум.

Когда использовать: во время путешествий, исследований или в случае жажды мистических приключений.

Значение: глубокий и мечтательный, этот цвет обозначает мудрость, истину и оптимизм.