Назван новый управляющий Вентспилсским портом

Правление Вентспилсского свободного порта назначило сегодня Андриса Пурмалиса на должность управляющего портом, сообщил министр сообщения Талис Линкайтс.
Ранее он был начальником службы внутренней безопасности управления Рижского порта.
Ранее Линкайтс подчеркнул, что делается все возможное, чтобы освободить порт от влияния лиц, подвергнутых санкциям. "У нас мало времени, есть 30-дневный период, в течение которого нужно принять все меры, чтобы порт был исключен из санкционного списка. А это можно сделать в том случае, если лица, попавшие в список, не имеют никакого влияния на работу порта", - сказал Линкайтс.
Управляющий Вентспилсским портом Имант Сармулис был уволен с должности 13 декабря.
Как сообщалось, 9 декабря Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе против мэра Вентспилса Айвара Лембергса. OFAC назвало четыре организации, принадлежащие Лембергсу или подконтрольные ему, к которым также относятся санкции. Это управление Вентспилсского свободного порта, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса.