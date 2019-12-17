Назван новый управляющий Вентспилсским портом

Ранее Линкайтс подчеркнул, что делается все возможное, чтобы освободить порт от влияния лиц, подвергнутых санкциям. "У нас мало времени, есть 30-дневный период, в течение которого нужно принять все меры, чтобы порт был исключен из санкционного списка. А это можно сделать в том случае, если лица, попавшие в список, не имеют никакого влияния на работу порта", - сказал Линкайтс.