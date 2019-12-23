"Прощальный привет от трех банков": боль Римшевича

"Дело Римшевича" началось еще в прошлом году году - в феврале 2018 года президента Банка Латвии задержало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

В ноябре 2019 года дело дошло до суда. С уверенностью можно сказать, что оно продолжится и в 2020-ом - ближайшие заседания суда будут проходить раз в неделю, 17 января, 24 января, 7 февраля, 14 февраля, 17 февраля и 24 февраля.

Римшевич обвиняется в двух преступлениях - прием взятки в виде поездки на отдых и прием денежной взятки. Также ему предъявлено обвинение в легализации преступно нажитых средств. Римшевич свою вину в данных преступлениях отрицает.

21 декабря 2019 года истек срок полномочий Римшевича на посту президента центрального банка Латвии. На прощанье он заявил, что сконцентрируется на восстановлении своей репутации в суде.

На вопрос о том, кто является инициатором очернения, Римшевич ответил, что это "прощальный привет от трех банков, закрытых из-за отмывания денег".