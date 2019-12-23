Хождения по мукам Нила Ушакова

Очень непростой год выдался для экс-мэра столицы.

30 января в Рижской думе и по месту жительства на тот момент еще мэра Риги Нила Ушакова прошли обыски. Сотрудники KNAB вышли из дома мэра с мешками.

Галерея: Обыски в доме Нила Ушакова

5 апреля министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце издал указ об отстранении Нила Ушакова ("Согласие") от обязанностей председателя Рижской думы.

В распоряжении министра указан ряд допущенных Ушаковым нарушений как мэром и представителем держателя долей капитала муниципального предприятия общественного транспорта Rīgas Satiksme.

Сам Ушаков на съезде партии пояснил это следующим образом:

"Нас начали бить, и мы не смогли защитить ни себя, ни избирателей. Мне не удалось удержаться. За ошибки я несу ответственность и плачу за них тем, что происходит со мной, моей семьей, но за мои ошибки приходится платить и партии".

Осенью на съезде новым председателем "Согласия" был избран Янис Урбанович.

Спасательным кругом для Ушакова стало бегство в Европарламент. В то же время есть спекуляции, что Ушаков в 2020 году может снова вернуться в Рижскую думу.