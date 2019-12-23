Пн, 23.12.2019
Сейчас, когда адекватный человек видит что-то, у него в голове возникает мысль – а не манипулируют ли мной? Андрей Коняев, научный журналист

Хождения по мукам Нила Ушакова

Нил Ушаков и его супруга

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Очень непростой год выдался для экс-мэра столицы.

30 января в Рижской думе и по месту жительства на тот момент еще мэра Риги Нила Ушакова прошли обыски. Сотрудники KNAB вышли из дома мэра с мешками. 

Галерея: Обыски в доме Нила Ушакова

5 апреля министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце издал указ об отстранении Нила Ушакова ("Согласие") от обязанностей председателя Рижской думы.

В распоряжении министра указан ряд допущенных Ушаковым нарушений как мэром и представителем держателя долей капитала муниципального предприятия общественного транспорта Rīgas Satiksme.

Сам Ушаков на съезде партии пояснил это следующим образом:

"Нас начали бить, и мы не смогли защитить ни себя, ни избирателей. Мне не удалось удержаться. За ошибки я несу ответственность и плачу за них тем, что происходит со мной, моей семьей, но за мои ошибки приходится платить и партии". 

Осенью на съезде новым председателем "Согласия" был избран Янис Урбанович. 

Спасательным кругом для Ушакова стало бегство в Европарламент. В то же время есть спекуляции, что Ушаков в 2020 году может снова вернуться в Рижскую думу. 

ФОТО: facebook.com/pg/NilsUsakovs

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