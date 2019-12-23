Невыполенные обещания медикам

История о том, как политики медикам наобещали, а потом слова свои не сдержали.

Первоначально на повышение заработных плат работников здравоохранения в 2020 году правительство обещало выделить 120 млн евро, что позволило бы увеличить зарплаты на 20%. Но что-то пошло не так. Обещанных денег в бюджете не оказалось.

После недоумения медиков правительство в следующем году пообещало найти дополнительные 18 млн евро для повышения зарплат медицинских работников.

Итого выделенные средства на повышения зарплат медиков составили бы 60 миллионов евро - ровно половину от обещанного.

Медики вышли на протесты. 7 ноября они провели у Сейма акцию протеста "Один день без врача". В ней приняли участие около 2000 человек.

Галерея: Акция протеста "Один день без врача"

28 ноября состоялась очередная акция протеста медиков у Сейма. В этой акции приняло участие значительно меньше людей, чем в прошлой.

10 декабря правительство утвердило предлагаемую Министерством здравоохранения модель увеличения зарплат медицинских работников, которая предусматривает увеличение минимальной ставки резидентов на 20%, а остальных медиков - на 10%.