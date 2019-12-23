Минус еще один банк в Латвии

​15 августа была приостановлена деятельность PNB banka, а 12 сентября банк был признан неплатежеспособным.

Активы банка были меньше, чем его обязательства, и в такой ситуации в соответствии с законом о кредитных учреждениях Комиссия рынка финансов и капитала имела основание обратиться в суд с требованием признать банк неплатежеспособным. Так она и поступила.

PNB banka пыталась сопротивляться и подала иск в административный окружной суд с просьбой о приостановке решения, но окружной суд признал, что решение о прекращении деятельности банка было обоснованным шагом для максимального сохранения его финансового положения и обеспечения справедливости в рамках возможного процесса неплатежеспособности.

Выплата гарантированных возмещений через Citadele началась еще 22 августа.

Клиентам PNB banka выплачиваются гарантированные возмещения по вкладам и другим хранящимся в банке средствам в размере до 100 000 евро.

99,2% клиентов банка получат свои вложения в полном размере. Среди тех, кто не вернул средства, муниципальная компания Rīgas namu pārvalnieks, потерявшая 6 млн евро.