Семья Лембергса "на хлебе и воде"

США добрались и наказали называемого в Латвии олигархом Айвара Лембергса.

9 декабря Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) на основании так называемого закона Магнитского среди прочих ввело санкции против мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

OFAC назвало четыре организации, принадлежащие Лембергсу или подконтрольные ему, к которым также относятся санкции. Это управление Вентспилсского свободного порта, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса.

Для разрешения чрезвычайной ситуации с Вентспилсским свободным портом правительственная коалиция договорилась учредить новое государственное акционерное общество Ventas osta, к которому перейдут права, обязанности и функции порта.

Сам Лембергс заявил, что "рижские воробушки" уже заранее "начирикали", что такое решение США готовится, и его готовили два представителя Латвии - министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и министр юстиции Янис Борданс, которые видят в Лембергсе своего политического конкурента.

Ринкевич на это съязвил: "Если у человека в голове чирикают воробьи, об этом нужно говорить со специалистами, а не с журналистами".

На этом ирония вокруг дела Лембергса не закончилась. 12 декабря супруга Айвара Лембергса Кристине написала: "Не могу купить еду, в том числе хлеб и воду! Мне нужно рассчитаться за коммунальные услуги - воду, отопление, газ, вывоз мусора и электричество, но я не могу даже этого сделать. И другие необходимые вещи не могу приобрести ни двум своим несовершеннолетним детям, ни себе (..)".

Это заявление не оставило равнодушными пользователей социальных сетей - мужчина по имени Андрис на платформе по сбору средств разместил кампанию, чтобы помочь семье Лембергса:

"На воду и хлеб для семьи Лембергса. Давайте поможем Кристине Лемберге в трудную минуту".