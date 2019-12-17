Россия вложит 700 миллионов долларов в восстановление экономики Сирии

Россия выделит 700 миллионов долларов (628 миллионов евро) для восстановления разрушенной войной экономики Сирии, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Как сообщает ТАСС, в течение следующих четырех лет Россия планирует инвестировать 500 миллионов долларов для улучшения порта Тартуса.
В Тартусе находится база российского военного флота, а Россия была одним из главных сторонников президента Сирии Башара Асада с тех пор, как в 2011 году в Сирии началась война.
Россия планирует построить "новый торговый порт", а также инвестировать 200 миллионов долларов в модернизацию сирийского завода по производству минеральных удобрений, сказал Борисов, который во вторник в Дамаске провел встречу с Асадом. В ходе переговоров обсуждалось экономическое восстановление Сирии.
"Я считаю, что за прошедший год мы достигли хороших результатов (..). В Тартусе все гладко движется вперед", - сказал Борисов.
Также он рассказал, что Россия планирует в следующем полугодии поставить Сирии 100 000 тонн зерна.
Кроме того, Россия выделила 17 миллионов долларов на программу по восстановлению Сирии, которая осуществляется под руководством ООН.