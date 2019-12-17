Россия вложит 700 миллионов долларов в восстановление экономики Сирии

Как сообщает ТАСС, в течение следующих четырех лет Россия планирует инвестировать 500 миллионов долларов для улучшения порта Тартуса.

В Тартусе находится база российского военного флота, а Россия была одним из главных сторонников президента Сирии Башара Асада с тех пор, как в 2011 году в Сирии началась война.

Россия планирует построить "новый торговый порт", а также инвестировать 200 миллионов долларов в модернизацию сирийского завода по производству минеральных удобрений, сказал Борисов, который во вторник в Дамаске провел встречу с Асадом. В ходе переговоров обсуждалось экономическое восстановление Сирии.

"Я считаю, что за прошедший год мы достигли хороших результатов (..). В Тартусе все гладко движется вперед", - сказал Борисов.

Также он рассказал, что Россия планирует в следующем полугодии поставить Сирии 100 000 тонн зерна.