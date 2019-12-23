Грета Тунберг и её украденные мечты

"Вы украли мои мечты и мое детство". С таким заявлением молодая шведка Грета вошла в историю. Девушка призывает предотвратить экологическую катастрофу.

Кто это?

Шведская 16-летняя эко-активистка. Названа человеком года по версии американского журнала Time.

ФОТО: AP/Scanpix

Подробнее

Имя Греты Тунберг прозвучало на весь мир в сентябре этого года, когда девочка выступила на саммите ООН по вопросам изменения климата.

"Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями, но мне еще повезло. Люди страдают, люди умирают, целые экосистемы рушатся, мы стоим на пороге массового вымирания, а все, о чем вы можете говорить, — это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете?" — заявила девушка.

Тунберг напомнила собравшимся, что об угрозе глобального потепления ученые говорят уже несколько десятилетий, но серьезных мер по борьбе с ним не принимается - и ее поколению, как и последующему, очевидно, придется столкнуться с экологической катастрофой.

У себя на родине Тунберг приобрела популярность в 2018 году, когда после рекордных лесных пожаров она решила не ходить в школу до выборов в Швеции 9 сентября.

Каждый день в течение двух недель она сидела у здания парламента с плакатом "Skolstrejk for klimatet" ("Школьная забастовка за климат").

Среди ее требований было снижение выбросов парниковых газов в Швеции в рамках Парижского соглашения.

ФОТО: AP/Scanpix

Грета убедила свою семью стать веганами и перестать пользоваться самолётами, чтобы уменьшить углеродный след.

Отношение к Грете Тунберг в мире простирается от критических высказываний и высмеивания до уважения и восторга.

Некоторые лидеры мнения считают, что за общественной деятельностью Греты стоят лоббисты и группы интересов, использующие её и преследующие свои цели. Как отмечают BBC и Esquire, такое мнение находит поддержку у части общества.