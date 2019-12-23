Пн, 23.12.2019
Сейчас, когда адекватный человек видит что-то, у него в голове возникает мысль – а не манипулируют ли мной? Андрей Коняев, научный журналист

Жители Латвии смогут оформлять бесплатные электронные визы в Калининградскую область

Паспорт гражданина и ID-карта

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

С 1 июля 2019 года в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации граждане стран, в число которых входит и Латвия, могут оформлять на специализированном сайте МИД России однократные деловые, гуманитарные и туристическое визы в форме электронного документа (электронные визы) для посещения Калининградской области Российской Федерации. 

Электронные визы для посещения Калининградской области действительны для въезда и выезда только через следующие пункты пропуска через Государственную границу Российской Федерации:

  • воздушный пункт пропуска "Калининград (Храброво)";
  • морской пункт пропуска "Калининград (участки в городах Калининград, Балтийск и Светлый)";
  • автомобильные пункты пропуска "Багратионовск", "Гусев", "Мамоново (Гжехотки)", "Мамоново (Гроново)", "Морское", "Пограничный", "Советск", "Чернышевское";
  • железнодорожные пункты пропуска "Мамоново", "Советск".

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