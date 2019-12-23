Жители Латвии смогут оформлять бесплатные электронные визы в Калининградскую область

С 1 июля 2019 года в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации граждане стран, в число которых входит и Латвия, могут оформлять на специализированном сайте МИД России однократные деловые, гуманитарные и туристическое визы в форме электронного документа (электронные визы) для посещения Калининградской области Российской Федерации.