В Эстонии конфисковано более 60 кг наркотиков: "курьеры", возможно, из Латвии

При задержании конфисковали почти 54 килограмма амфетамина, два килограмма кокаина и 10 килограммов экстази (MDMA). При продаже эти веществ можно было бы выручить почти 1,5 миллиона евро. В ходе следствия будет установлено, все ли вещества были предназначены для сбыта на эстонском рынке.

На следующий день в качестве подозреваемых в Харьюмаа были задержаны два курьера, оба граждане Латвии. Было установлено, что наркокурьеры перевозили вещества из Эстонии в Латвию.

"По итогам последнего года как MTA, так и центральная криминальная полиция задержали несколько человек, которые одновременно хранили более килограмма чистейшего кокаина. Большинство из них уже получили наказание. При росте уровня жизни в Эстонии растет и потребность в более дорогих наркотиках, к примеру, в кокаине", – говорит окружной прокурор Вахур Верте.