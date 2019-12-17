Вт, 17.12.2019
На рынке я работаю тринадцать лет, за эти годы он очень изменился. Если пройтись по рынку перед привокзальной площадью - по эдакому Шанхаю - можно узнать, каким от был в 90-х. Он весь состоял из таких будочек. Народа здесь было много - это меня и привлекло. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке

В Эстонии конфисковано более 60 кг наркотиков: "курьеры", возможно, из Латвии

Фото конфискованных наркотиков.

ФОТО: MTA

Сотрудники Налогово-таможенного департамента (MTA) 1 декабря в поселке Юри недалеко от Таллинна задержали трех граждан Эстонии, которые подозреваются в незаконном обороте более 60 килограммов различных наркотических веществ, пишет Rus.Postimees.

При задержании конфисковали почти 54 килограмма амфетамина, два килограмма кокаина и 10 килограммов экстази (MDMA). При продаже эти веществ можно было бы выручить почти 1,5 миллиона евро. В ходе следствия будет установлено, все ли вещества были предназначены для сбыта на эстонском рынке.

На следующий день в качестве подозреваемых в Харьюмаа были задержаны два курьера, оба граждане Латвии. Было установлено, что наркокурьеры перевозили вещества из Эстонии в Латвию.

"По итогам последнего года как MTA, так и центральная криминальная полиция задержали несколько человек, которые одновременно хранили более килограмма  чистейшего кокаина. Большинство из них уже получили наказание. При росте уровня жизни в Эстонии растет и потребность в более дорогих наркотиках, к примеру, в кокаине", – говорит окружной прокурор Вахур Верте.

По его словам, теперь у этих трех человек будет возможность за решеткой проанализировать, стоили эти несколько тысяч вырученных евро того, чтобы сесть в тюрьму на десять или даже больше лет.

Конфискованные наркотики.

ФОТО: MTA

Читать также

Актуально

НАВЕРХ