Ср, 18.12.2019
На рынке я работаю тринадцать лет, за эти годы он очень изменился. Если пройтись по рынку перед привокзальной площадью - по эдакому Шанхаю - можно узнать, каким от был в 90-х. Он весь состоял из таких будочек. Народа здесь было много - это меня и привлекло. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке

"Динамо" потерпело пятое поражение подряд. На этот раз дома от ЦСКА

Картер Эштон

ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

Во вторник, 17 декабря, рижское "Динамо" у себя дома потерпело поражение от московского ЦСКА - 1:4 (1:1, 0:2, 0:1). Это поражение стало пятым подряд для латвийской команды.

Напомним, что в регулярном чемпионате КХЛ была восьмидневная пауза, во время которой ряды рижан покинул 23-летний российский вратарь Максим Третьяк. Соглашение с хоккеистом было расторгнуто по обоюдному согласию.

Возвращение после перерыва для "Динамо" получилось не очень удачным и команда перед собственными болельщиками ничего не сумела противопоставить гостям из столицы России.

Хоккеисты ЦСКА вышли вперёд на 8-й минуте матча, когда шайба после рикошета оказалась у Максима Мамина. В первом периоде москвичи ещё раз поразили ворота рижан, но арбитр матча отменил гол из-за положения вне игры.

На последней секунде первого периода произошло что-то необычное и хозяева сумели счёт сравнять. Автором заброшенной шайбы стал Картер Эштон, который оказался у ворот после броска Артура Кулды.

В середине второго периода гости воспользовались ошибкой Бена Маршалла и Максим Шалунов снова вывел ЦСКА вперёд, а ещё 5 минут спустя Мамин оформил дубль и увеличил отрыв в счёте до двух голов.

Заключительный период также прошёл при явном преимуществе гостей, которые играли лучше даже тогда, когда находились в меньшинстве.

Окончательный счёт в матче был установлен за 46 секунд до финальной сирены, когда Мамин забросил в пустые ворота, оформив тем самым свой первый хет-трик в КХЛ.

После сегодняшнего матча рижане по-прежнему уверенно занимают последнее место во всей лиге, имея в своём активе 27 очков. Следующие два матча "Динамо" проведёт на выезде - 19 декабря против "Витязя" и 21 декабря против "Йокерита".

Галерея: Динамо Рига - ЦСКА

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