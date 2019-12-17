LTV: внеочередные выборы в Рижскую думу могут провести 2 мая

Рассматривается возможность соответственно изменить и предусмотренные в законопроекте сроки. Это означает, что правящая коалиция рассчитывает - даже если вступление закона в силу задержится, новую Рижскую думу изберут в любом случае изберут на более долгий срок.

Напомним, Кабинет министров решил направить на рассмотрение в Сейм подготовленный Министерством охраны среды и регионального развития законопроект (VARAM) о роспуске Рижской думы.

Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце заявил, что есть основания для роспуска Рижской думы из-за систематически не решаемых проблем с вывозом мусора.

Он добавил, что учтены возражения юристов Госканцелярии, аннотация к законопроекту дополнена необходимыми разъяснениями. Представители Госканцелярии со своей стороны признали, что в аннотации учтены их замечания.

Как уже сообщал TVNET, в поправках предусмотрено, что в случае роспуска думы, если до очередных выборов осталось более 24 месяцев, проводятся новые выборы и новая дума избирается на срок полномочий распущенной думы.

В свою очередь, если до очередных выборов осталось от девяти до 24 месяцев, но новую думу избирают на срок полномочий распущенной думы и еще на четыре года, как это предусматривает закон. Такое решение предложено, чтобы эффективнее использовать финансовые средства в случае организации новых выборов после роспуска думы, говорится в аннотации поправок.

Кроме того, изменения предусматривают, что в случае роспуска думы временную администрацию назначают на девять месяцев. Сейчас этот срок составляет 15 месяцев, и такой порядок недопустим, так как относительно долгое время самоуправлением руководят люди, не избранные в думу, и у которых нет мандата доверия местных жителей, указали авторы поправок.