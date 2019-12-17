Ср, 18.12.2019
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На социальные программы, в том числе на безработных, направят почти 12 млн евро

Деньги. Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

В процессе объединения программ поддержки находящихся в неблагоприятной ситуации безработных и долговременных безработных предусмотренные для этой цели 11,9 млн евро будут направлены на различные социальные программы, следует из разработанных Министерством благосостояния поправок, которые были сегодня утверждены правительством.

Большая часть финансирования - 8,56 млн евро - будет направлена на усовершенствование программ поддержки находящихся в неблагоприятной ситуации безработных. В свою очередь 1,87 млн евро из оставшихся 3,33 млн евро будут направлены на обеспечение дополнительных услуг социального ухода для детей с функциональными нарушениями и улучшение доступности услуг социальной реабилитации.

Еще 956 581 евро будет направлен на апробирование модели услуг семейного ассистента в муниципалитетах, оценку учебных программ в области социальной работы, а также разработку новых требований к их содержанию. Для стимуляции трудоустройства людей с психическими расстройствами Минблаг выделит 500 тыс. евро.

Согласно данным Минблага, на данный момент 61% из долговременных безработных составляют люди старше 50 лет, в том числе 44% - люди предпенсионного возраста или старше 55 лет. В свою очередь 26% безработных составляют люди с инвалидностью.

Министерство считает, что путем объединения программ будет обеспечен более индивидуальный и последовательный подход к поддержке безработных, находящихся в наиболее неблагоприятной ситуации и уязвимом положении.

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