На социальные программы, в том числе на безработных, направят почти 12 млн евро

Большая часть финансирования - 8,56 млн евро - будет направлена на усовершенствование программ поддержки находящихся в неблагоприятной ситуации безработных. В свою очередь 1,87 млн евро из оставшихся 3,33 млн евро будут направлены на обеспечение дополнительных услуг социального ухода для детей с функциональными нарушениями и улучшение доступности услуг социальной реабилитации.

Еще 956 581 евро будет направлен на апробирование модели услуг семейного ассистента в муниципалитетах, оценку учебных программ в области социальной работы, а также разработку новых требований к их содержанию. Для стимуляции трудоустройства людей с психическими расстройствами Минблаг выделит 500 тыс. евро.

Согласно данным Минблага, на данный момент 61% из долговременных безработных составляют люди старше 50 лет, в том числе 44% - люди предпенсионного возраста или старше 55 лет. В свою очередь 26% безработных составляют люди с инвалидностью.