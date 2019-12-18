Ряды рижского "Динамо" пополнил словацкий защитник

Этот сезон 30-летний Дялога начал в чемпионате Чехии, представляя пражскую "Спарту", за которуб он провёл 17 матчей и заработал 8 результативных очков (1+7) и позитивный показатель полезности +10.

Сезон-2018/2019 защитник провёл в Швеции, представляя клуб "Мора". В КХЛ Дялога представлял такие клубы, как казанский "Ак Барс", братиславский "Слован" и пекинский "Куньлунь Ред Стар", в сумме приняв участие в 108 играх (7 заброшенных шайб и 9 результативных передач).