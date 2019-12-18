В Риге трактор насмерть сбил велосипедиста

Вчера в Латвии зарегистрировано 98 дорожно-транспортных происшествий, погиб один и пострадали еще девять человек, сообщает Госполиция.
Вчера около 23.00 в Риге на территории предприятия, которое находится на Даугавгривском шоссе, трактор сбил велосипедиста, который от полученных травм умер на месте происшествия. Полиция выясняет обстоятельства несчастного случая.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала девять водителей, за превышение скорости оформлено 150 протоколов.
В целом полиция вчера оформила 368 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.