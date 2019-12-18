Ср, 18.12.2019
На рынке можно встретить разных людей. Не могу сказать, какие они. Бывает, что одно время, на протяжение месяца попадаются злые. А в другом месяце приходят открытые, добрые люди. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке

В Риге трактор насмерть сбил велосипедиста

ФОТО: EPA/Scanpix

Вчера в Латвии зарегистрировано 98 дорожно-транспортных происшествий, погиб один и пострадали еще девять человек, сообщает Госполиция.

Вчера около 23.00 в Риге на территории предприятия, которое находится на Даугавгривском шоссе, трактор сбил велосипедиста, который от полученных травм умер на месте происшествия. Полиция выясняет обстоятельства несчастного случая.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала девять водителей, за превышение скорости оформлено 150 протоколов.

В целом полиция вчера оформила 368 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.

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