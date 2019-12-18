Парень был забит до смерти: в Краславе троица обвиняется в убийстве по невнимательности

Она указала, что согласно обвинению, ночью 20 июля этого года в Краславе трое лиц во время конфликта окружили пострадавшего и руками и ногами били его по голове, лицу и телу. В результате, 24 июля пострадавший умер. Один из обвиняемых угрожал подруге жертвы, которая в тот момент находилась рядом.

За нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших собой смерть пострадавшего по невнимательности, а также за нанесение тяжких телесных повреждений в группе грозит лишение свободы на срок до 15 лет. В свою очередь один из подозреваемых обвиняется и в угрозах убийства или нанесения тяжких телесных повреждений, если есть основание бояться, что эти угрозы будут исполнены. За такое преступление предусмотрено кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.