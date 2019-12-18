Парень был забит до смерти: в Краславе троица обвиняется в убийстве по невнимательности

Прокурор прокуратуры Краславского района приняла решение призвать к уголовной ответственности трех лиц за избиение молодого мужчины в Краславе, а также за выражение угроз, сообщает агентство LETA.
Она указала, что согласно обвинению, ночью 20 июля этого года в Краславе трое лиц во время конфликта окружили пострадавшего и руками и ногами били его по голове, лицу и телу. В результате, 24 июля пострадавший умер. Один из обвиняемых угрожал подруге жертвы, которая в тот момент находилась рядом.
За нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших собой смерть пострадавшего по невнимательности, а также за нанесение тяжких телесных повреждений в группе грозит лишение свободы на срок до 15 лет. В свою очередь один из подозреваемых обвиняется и в угрозах убийства или нанесения тяжких телесных повреждений, если есть основание бояться, что эти угрозы будут исполнены. За такое преступление предусмотрено кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.
Продолжается досудебное расследование.
Пострадавший мужчина 1990 года рождения скончался от полученных травм в Даугавпилсской региональной больнице.