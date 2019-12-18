ФОТО: Publicitātes foto

Синдром выгорания, тревожность, вегетативная дистония - это болезни 21-го века, которые, к сожалению, ежедневно поражают многих людей. Эти люди разного возраста из разных отраслей, но каждый старается достичь своих целей и мечтаний, иногда забывая о границах своих возможностей. Актриса театра и кино Дарта Даневича - одна из таких людей. В ее своей истории в рамках кампании Huawei «Самая важная история – это ты сам» она рассказывает, как на пути к своим мечтам не забывать о своем внутреннем спокойствии и не скрывать истинные чувства от окружающих и бороться с ощущением тревоги.

«В этой профессии достигнуть совершенства невозможно, поэтому я как белка в колесе на пути к недостижимому совершенству», говорит актриса театра «Дайлес» Дарта Даневича. «Именно это - стремление к совершенству и постановка очень высоких целей - часто вызывает тревогу и другие подобные болезни». В настоящее время Дарта уделяет много времени тому, чтобы профессионально совершенствоваться с каждой своей ролью на сцене и в кино. Она сама подчеркивает, что находится в процессе развития, как большинство актеров. «Как артистку меня определяет стремление к достижениям. Это не позволяет мне останавливаться или отказываться от ролей или своей профессии даже в неблагоприятных условиях», рассказывает Дарта.

ФОТО: Publicitātes foto

После поступления на курс актерского мастерства все пошло, как лавина

Дарта говорит, не было еще такого человека, который бы уже в детстве сделал четкий выбор профессии. «Я представляю группу тех людей, у которых нет и не было распланированной жизни, и я надеюсь, что они улыбнутся, читая это. Когда мне было 5 или 6 лет, я действительно хотела стать балериной, но я жила в маленьком городке, и моя мама не особенно серьезно восприняла мое желание пятилетней девочки», рассказывает актриса. Она подчеркивает, что планировать – это, безусловно, не плохо. Тем не менее Дарта отстаивает возможность попробовать себя в разных областях, понять, что подходит, а что - нет.

«Раньше я изучала юриспруденцию, это мне очень понравилось», - рассказывает она. «Я абсолютно видела себя и в этой области, но актерская студия стала для меня таким летним сюрпризом. Я выдержала конкурс, прошла курс актерского мастерства, а затем все пошло как лавина», говорит Дарта. Она решила попробовать и воспользоваться полученной возможностью, оставив занятия юриспруденцией. «А потом я пошла учиться, получила степень бакалавра, попала в сериалы, в театр «Дайлес» – и вот я сегодня здесь», говорит актриса.

Однако и путь к этой профессии, и дальнейший ее опыт отнюдь не просты. «С моими нынешними знаниями я не уверена, хотела бы я сделать это снова», заявляет актриса. «Даже если ты в конце концов после учебы решишь не работать в театре и не связываешь свою жизнь с этой профессией, я думаю, что это одна из самых тяжелых, безумных из жизненных школ, какие только могут быть», говорит Дарта.

Она также обнаружила, что она не была готова к тому, что актер сталкивается с очень большой дозой критики, которую надо уметь правильно воспринимать. Все это личная критика – о внешности и исполнительском мастерстве, даже о взгляде, улыбке, движении и умении подать себя. «Однако это не злонамеренная критика», подчеркивает Дарта. «Я говорю о том, что это просто учебный и рабочий процесс». Именно безжалостный повседневный трудовой ритм был причиной первых симптомов тревоги у актрисы.

ФОТО: Publicitātes foto

Стричь волосы – у парикмахера, лечить нервы – у специалиста

Совсем недавно Дарта открыто признала, что на нее повлияла тревога от переутомления или тревога как последствия выгорания. «Мне нравится это слово - тревога, оно включает в себя множество самых разных причин. Для моей тревоги была очень конкретная причина - я переработалась. Я даже не могла планировать свое время и выгорела физически», рассказывает актриса. Она говорит, что тревога проявляется физически - организм реагирует на нее так же, как у других реагирует на простуду или неправильное питание.

«Люди должны перестать притворяться», подчеркивает Дарта. «Я сталкиваюсь с этим каждый день - если я не радуюсь или не улыбаюсь и не хочу весело болтать со всеми, потому что у меня плохой день или я просто не выспалась, люди не готовы это понять. Мы просто должны позволить человеку быть таким, какой он есть, не пытаясь приспособить его к своим желаниям. Мне кажется, что если мы позволим нашим страхам, гневу и всем другим эмоциям выходить наружу в своей жизни и не стремиться каждый день к совершенству, мир действительно станет более улыбчивым и лучшим местом, как бы глупо это ни звучало из моих уст», делится актриса своими взглядами на борьбу с внутренней тревогой.

Актриса также особенно подчеркивает, что не стоит ограничиваться только поиском информации в Интернете – тревога это заболевание, проблема, искать решение которой необходимо у специалиста. «Так же, как я призываю стричь волосы у профессионального парикмахера, со своими нервами нужно обращаться к соответствующему специалисту. Кому-то сделать первый шаг может помочь школьный психолог, кому-то семья - мама и папа. В моем случае именно мои родители, которые одновременно были врачами, помогли мне бороться с тревогой», рассказывает Дарта. «Я действительно быстро решила это - с помощью более спокойного режима и отпуска. У меня был очень продолжительный период покоя - все лето и осень, когда у меня было очень мало дел, и я могла все свое время посвятить своему покою», продолжает актриса.

«На мой взгляд, главное в такой жизненной ситуации – не допускать болезней и искать помощь. Я считаю невозможным избавиться от негативных переживаний или страхов, просто заметая их под ковер. Ты действительно должен поддаться этому чувству - да, я напуган и да, мне больно», убеждает Дарта Даневича. Важно признаться себе, что появилась тревога, и далее бороться с ней нужно при поддержке близких людей или специалистов.

Huawei приглашает делиться своими историями

В конце ноября стартовала кампания бренда Huawei «Самая важная история – это ты сам», в которой будут публиковаться «короткометражные» мотивирующие личные рассказы, вдохновляющие людей не сдаваться и стремиться к своим целям. «Очень важно делиться историями о наших больших и малых победах, потому что таким образом становится сильнее не только рассказчик. Такие вдохновляющие истории помогают окружающим осознать, что они не одиноки в своей борьбе за успех, и такая мотивация часто может быть именно тем, что нужно для того, чтобы найти силы двигаться дальше», говорит Гунта Курсиша, руководитель по маркетинговым коммуникациям Huawei CBG в Латвии.

Huawei таким образом хочет напомнить, что ни в коем случае не следует отказываться от написания своей истории. Если вам случится споткнуться на пути к своей цели, у вас должна найтись сила воли и мотивация, чтобы встать и попробовать снова. Каждый должен иметь возможность продемонстрировать свою непоколебимое стремление к достижению своей цели, поскольку нам ежедневно представляется возможность преодолеть любое препятствие.